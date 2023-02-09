"Продовжимо допомагати": перед самітом ЄС Орбан "підлизався" до України та Заходу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв гуманітарну та фінансову допомогу Києву.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед самітом ЄС, куди прибув президент України Володимир Зеленський, зробив чергову заяву щодо України. Він повідомив про підтримку Києва фінансово та гуманітарною допомогою. Про це він написав у своєму твітері.

"Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні", — написав Орбан.

Тим не менш, прем'єр Угорщини вкотре наголосив, що його країна виступає за припинення вогню.

"Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" — резюмував угорський прем'єр.

31 січня Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом Азербайджану сказав, що на схід від його країни живуть "росіяни". За словами прем'єра Угорщини, мир в Україні настане лише коли США перестануть надавати їй підтримку, а Будапешт у російсько-українській війні перебуває "на боці Угорщини".

Також наприкінці січня Віктор Орбан заявляв, що Будапешт продовжує співпрацювати з російською державною енергетичною компанією "Росатом". Через це Угорщина не має намірів блокувати будь-які санкції ЄС щодо цього сектору.