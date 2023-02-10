Банда мексиканского наркокартеля сделала коту тюремную татуировку

Банда Los Mexicles связана с печально известным картелем Синалоа.

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Банда мексиканского наркокартеля сделала татуировку домашнему коту в тюрьме. Бедное животное спасли и теперь ему ищут новую семью. На боку кота породы сфинкс была вытатуирована символика банды "Лос-Мексилес". Об этом пишет Vice.

Кота породы сфинкс изъяли у членов банды после рейда в государственной тюрьме Сересо № 3 в Сьюдад-Хуаресе. Татуировка является символом тюремной банды "Лос Мексиклес".

[ + – ] Коту сделали татуировку на боку Фото: Chihuahua state government

Los Mexicles сформировались в в 2009 году и вступили в союз с известным наркокартелем Синалоа, чтобы более успешно противостоять конкурирующему картелю Хуареса и его вооруженного крыла Los Aztecas. С тех пор в банде состоит более 10 тысяч членов и она считается одной из самых жестоких штата Чиуауа.

[ + – ] Коту сделали татуировку на боку Фото: Chihuahua state government [ + – ] Коту сделали татуировку на боку Фото: Chihuahua state government

Лидер банды прославился тем, что убил 10 тюремных охранников и терроризировал целый мексиканский город во время карантина коронавируса.

Кота нашли во время четвертого рейда в государственную тюрьму. Его провели после того, как из заключения 1 января сбежали 25 заключенных, и в том числе Эрнесто Альфредо Пиньон, известный как лидер банды "Эль Нето".

Через несколько дней Эль Нето был убит полицией штата Чиуауа во время перестрелки.

В ходе предыдущего рейда несколькими днями ранее власти обнаружили механического быка, несколько телевизоров и туннель, который позволял членам банды входить и выходить из тюрьмы по своему желанию и откуда, по данным правительства, контрабандой ввозились наркотики, оружие и деньги.

[ + – ] Коту сделали татировку на боку Фото: Chihuahua state government

По данным властей штата Чиуауа, на следующий день после побега из тюрьмы членов банды, власти обнаружили в их камерах 21 винтовку, 900 патронов, бронежилеты, алкоголь, наркотики и сейф с более чем миллионом мексиканских песо (примерно 500 000 долларов).

Los Mexicles несут ответственность за серию нападений на мирных жителей в Сьюдад-Хуаресе в августе прошлого года после очередной попытки побега из той же тюрьмы. Во время этого инцидента погибли по меньшей мере десять человек, в том числе беременная женщина, сожженная заживо в магазине, и четыре сотрудника местной радиостанции.

Члены банды Los Mexicles контролируют уличные продаж наркотиков, торговлю оружием и наркотиками, а также похищают людей ради выкупа.

Ранее во Флориде кота Джерри сдали в приют, потому что он оказался слишком ласковым. Он встречал свою хозяйку на пороге и был слишком приветливым, что ей не нравилось.