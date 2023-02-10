Банда мексиканського наркокартелю зробила коту тюремне татуювання

Банда Los Mexicles пов'язана із сумнозвісним картелем Сіналоа.

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Банда мексиканського наркокартелю зробила татуювання домашньому коту у в'язниці. Бідолашну тварину врятували і тепер їй шукають нову родину. На боці кота породи сфінкс витатуйовано символіку банди "Лос-Мексилес". Про це пише Vice.

Кота породи сфінкс вилучили у членів банди після рейду в державній в'язниці Сересо №3 у Сьюдад-Хуаресі. Татуювання є символом тюремної банди Лос Мексиклес.

[ + – ] Коту зробили татуювання на боці Фото: Chihuahua state government

Los Mexicles сформувалися в 2009 році і вступили в союз із відомим наркокартелем Сіналоа, щоб успішніше протистояти конкуруючого картелю Хуареса і його збройного крила Los Aztecas. З того часу в банді перебуває понад 10 тисяч членів і вона вважається однією з найжорстокіших штату Чіуауа.

[ + – ] Коту зробили татуювання на боці Фото: Chihuahua state government [ + – ] Коту зробили татуювання на боці Фото: Chihuahua state government

Лідер банди прославився тим, що вбив 10 тюремних охоронців та тероризував ціле мексиканське місто під час карантину коронавірусу.

Кота знайшли під час четвертого рейду до державної в'язниці. Його провели після того, як із ув'язнення 1 січня втекли 25 ув'язнених, зокрема Ернесто Альфредо Піньйон, відомий як лідер банди "Ель Нето".

За кілька днів Ель Нето був убитий поліцією штату Чіуауа під час перестрілки.

У ході попереднього рейду декількома днями раніше влада виявила механічного бика, кілька телевізорів і тунель, який дозволяв членам банди входити і виходити з в'язниці за своїм бажанням і звідки, за даними уряду, контрабандою ввозилися наркотики, зброя та гроші.

[ + – ] Коту зробили татування на боці Фото: Chihuahua state government

За даними влади штату Чіуауа, наступного дня після втечі з в'язниці членів банди, влада виявила в їхніх камерах 21 гвинтівку, 900 набоїв, бронежилети, алкоголь, наркотики та сейф із більш ніж мільйоном мексиканських песо (приблизно 500 000 доларів).

Los Mexicles несуть відповідальність за серію нападів на мирних жителів у Сьюдад-Хуаресі в серпні минулого року після чергової спроби втечі з тієї ж в'язниці. Під час цього інциденту загинули щонайменше десять осіб, зокрема вагітна жінка, спалена живцем у магазині, та чотири співробітники місцевої радіостанції.

Члени банди Los Mexicles контролюють вуличні продажі наркотиків, торгівлю зброєю та наркотиками, а також викрадають людей заради викупу.

Раніше у Флориді кота Джеррі здали в притулок тому, що він виявився надто лагідним. Він зустрічав свою господиню на порозі і був надто привітний, що їй не подобалося.