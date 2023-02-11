"За 17 секунд до катастрофы": героический пилот "Боинга" спас сотни пассажиров (фото)

До спасительного вмешательства самолет оказался на расстоянии 250 метров от поверхности моря. В дальнейшем рейс продолжил полет и за счет крутого виража даже приземлился в Копенгагене на 25 минут раньше графика.

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10 января пассажирский лайнер "Боинг" 787 Dreamliner, летевший в Данию из Катара, начал резко падать. За считанные секунды высота снизилась на сотни метров. Пассажиры неистово кричали, у кого-то началась рвота. Об этом сообщает The Mirror.

После предполагаемой ошибки второго пилота только быстрые действия капитана спасли людей от неминуемой гибели.

Самолет терял высоту со скоростью 15 метров в секунду — и салон охватила паника. Сообщается, что лайнером управлял первый пилот, причем вручную, без автопилота.

До спасительного вмешательства основного пилота лайнер оказался на расстоянии 250 метров от поверхности моря, до катастрофы оставалось 17 секунд.

[ + – ] Спустя примерно 70 секунд полета раздается громкий звук

Авиадиспетчер Лукас Андерссон находился на борту вместе с семьей и в самом начале пути заметил что-то неладное.

"Спустя примерно 70 секунд полета раздается громкий звук, самолет перешел от резкого подъема к резкому падению", — объяснил он впоследствии. Люди в салоне кричали, кого-то вырвало. Он признал, что испытывал ужас, но вместе с тем пытался сохранять спокойствие и успокоить семью.

"Я подумал, что уже все, мы пойдем на дно. Было очень страшно", — объяснил диспетчер.

Представители Qatar Airways подтвердили этот случай в официальном заявлении.

[ + – ] Фото: Flighradar24 | Маршрут рейса QR161

"Qatar Airways известно о случае с рейсом QR161, который выполнял рейс из Дохи в Копенгаген 10 января 2023 года", — сообщили представители авиакомпании, добавив, что проводят внутреннее расследование.

Лайнер продолжил путь, несмотря на то, что экипажу едва удалось избежать крушения. Однако за счет крутого виража рейс прибыл в Копенгаген на 23 минуты раньше запланированного.

Напомним, что представителей российского МИДа в Нидерландах призвали к ответу за сбитый рейс MH17. В парламенте Нидерландов даже предложили премьер-министру выслать российского посла из страны.

Ранее Фокус разбирался в том, почему выгоднее и важнее использовать БПЛА, которые должны прийти на смену боевым самолетам и кораблям.