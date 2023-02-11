"За 17 секунд до катастрофи": героїчний пілот "Боїнга" врятував сотні пасажирів (фото)

До рятівного втручання літак опинився на відстані 250 метрів від поверхні моря. Надалі рейс продовжив політ і завдяки крутому віражу навіть приземлився у Копенгагені на 25 хвилин раніше за графік.

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10 січня пасажирський лайнер "Боїнг" 787 Dreamliner, який летів у Данію з Катару, почав різко падати. За лічені секунди висота зменшилася на сотні метрів. Пасажири шалено кричали, у когось почалося блювання. Про це повідомляє The Mirror.

Після ймовірної помилки другого пілота лише швидкі дії капітана врятували людей від неминучої загибелі.

Літак втрачав висоту зі швидкістю 15 метрів за секунду — і салон охопила паніка. Повідомляється, що лайнером керував перший пілот, причому вручну без автопілота.

До врятування основного пілота лайнер опинився на відстані 250 метрів від поверхні моря, до катастрофи залишалося 17 секунд.

[ + – ] Через приблизно 70 секунд польоту лунає гучний звук

Авіадиспетчер Лукас Андерссон перебував на борту разом із сім'єю і на самому початку шляху помітив щось недобре.

"Приблизно через 70 секунд польоту лунає гучний звук, літак перейшов від різкого підйому до різкого падіння", — пояснив він згодом. Люди у салоні кричали, когось вирвало. Він визнав, що відчував жах, але разом із тим намагався зберігати спокій та заспокоїти родину.

"Я подумав, що вже всі ми підемо на дно. Було дуже страшно", — пояснив диспетчер.

Представники Qatar Airways підтвердили цей випадок в офіційній заяві.

[ + – ] Фото: Flighradar24 | Маршрут рейсу QR161

"Qatar Airways відомо про випадок з рейсом QR161, який виконував рейс з Дохи до Копенгагена 10 січня 2023 року", — повідомили представники авіакомпанії, додавши, що проводять внутрішнє розслідування.

Лайнер продовжив шлях, попри те, що екіпажу ледве вдалося уникнути катастрофи. Однак за рахунок крутого віражу рейс прибув до Копенгагена на 23 хвилини раніше запланованого.

Нагадаємо, що представників російського МЗС у Нідерландах закликали до відповіді за збитий рейс MH17. У парламенті Нідерландів навіть запропонували прем’єр-міністру вислати російського посла з країни.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому вигідніше і важливіше використовувати БПЛА, які мають прийти на зміну бойовим літакам та кораблям.