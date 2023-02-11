Погоня за китайской субмариной: в Британии сняли фильм о приключениях авианосца Queen Elizabeth (фото)

Инцидент произошел в Южно-Китайском море в 2021 году. Китайская подводная лодка настолько близко подошла к британскому флоту, что с авианосца взлетели истребители F-35.

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На фоне обострения военно-политической ситуации стран блока НАТО с Китаем из-за Тайваня, в Великобритании решили раскрыть подробности инцидента, происшедшего в 2021 году. Речь идет о преследовании британским авианосцем Queen Elizabeth китайской подводной лодки, которая оказалась в Южно-Китайском море. Как сообщает британский таблоид The Sun, спустя два года был снят фильм о приключениях авианосца Королевского флота.

События произошли в 2021 году, однако об этом стало известно лишь теперь, когда в ближайшее воскресенье на экран выйдет документальный фильм ВВС — The Warship: Tour of Duty.

[ + – ] скрин видео трейлера фильма The Warship: Tour of Duty

Лента рассказывает, что китайскую лодку заметили вблизи авианосца, прежде чем ее обнаружил корабль Queen Elizabeth. По словам одного из офицеров, если бы подобное произошло в боевой ситуации, то у них бы хватило времени для защиты корпуса авианосца.

"Тогда можно было бы применить серию вооружений против обнаруженной подводной лодки, чтобы нейтрализовать угрозу. Так что мы вышли из ничьи со счетом 1:0", — отметил офицер.

[ + – ] скрин видео трейлера фильма The Warship: Tour of Duty

Китайская подводная лодка класса Kilo была впервые замечена фрегатом Richmond, который охранял Queen Elizabeth во время его следования по Южно-Китайскому морю. Чтобы выяснить точные координаты субмарины под водой, в воздух был поднят специализированный вертолет. А для того, чтобы обнаружить подлодку в воде нужно было разместить несколько высокочувствительных гидролокационных устройств.

[ + – ] скрин видео трейлера фильма The Warship: Tour of Duty

В фильме показано как один из членов экипажа говорит, что лодку удалось обнаружить.

"Если там внизу есть подлодка, мы ее найдем… Мы обнаружили одно судно в 20 морских милях к югу от сил", — отчитался матрос.

[ + – ] скрин видео трейлера фильма The Warship: Tour of Duty

После этого, чтобы противостоять опасности, с борта авианосца в воздух были подняты собственные истребители F-35. В то время журналисты не раскрывали причин боевого вылет истребителей. Только сейчас стало известно, что он был связан с преследованием китайской субмарины, которая близко подошла к кораблям Королевского флота.

Напомним, Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия провели совместные воздушные учения над пустыней Невада. Журналисты агентства Reuters 10 февраля сообщили, что в основе новых военных учений было преодоление огромных расстояний, с которыми придется столкнуться силам коалиции при выполнении операций в Тихом океане в случае конфликта с Китаем.