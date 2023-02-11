Гонитва за китайською субмариною: у Британії зняли фільм про пригоди авіаносця Queen Elizabeth (фото)

Інцидент стався у Південно-Китайському морі у 2021 році. Китайський підводний човен настільки близько підійшов до британського флоту, що з авіаносця злетіли винищувачі F-35.

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На тлі загострення військово-політичної ситуації країн блоку НАТО з Китаєм через Тайвань, у Великій Британії вирішили розкрити подробиці інциденту, що стався у 2021 році. Йдеться про переслідування британським авіаносцем Queen Elizabeth китайського підводного човна, який опинився в Південно-Китайському морі. Як повідомляє британський таблоїд The Sun, через два роки зняли фільм про пригоди авіаносця Королівського флоту.

Події сталися 2021 року, проте про це стало відомо лише тепер, коли найближчої неділі на екран вийде документальний фільм ВПС — The Warship: Tour of Duty.

[ + – ] Скрин відео трейлера The Warship: Tour of Duty

Стрічка розповідає, що китайський човен помітили поблизу авіаносця, перш ніж його виявив корабель Queen Elizabeth. За словами одного з офіцерів, якби таке сталося у бойовій ситуації, то у них вистачило б часу для захисту корпусу авіаносця.

"Тоді можна було б застосувати серію озброєнь проти виявленого підводного човна, щоб нейтралізувати загрозу. Тож ми вийшли з нічиї з рахунком 1:0", — зазначив офіцер.

[ + – ] Скрин відео трейлера The Warship: Tour of Duty

Китайський підводний човен класу Kilo вперше помітив фрегат Richmond, який охороняв Queen Elizabeth під час його прямування Південно-Китайським морем. Щоб з'ясувати точні координати субмарини під водою, у повітря підняли спеціалізований вертоліт. А для того, щоб виявити підводний човен у воді, потрібно було розмістити кілька високочутливих гідролокаційних пристроїв.

[ + – ] Скрин відео трейлера The Warship: Tour of Duty

У фільмі показано, як один із членів екіпажу каже, що човен вдалося виявити.

"Якщо там унизу є підводний човен, ми його знайдемо... Ми виявили одне судно за 20 морських миль на південь від сил", — відзвітував матрос.

[ + – ] Скрин відео трейлера The Warship: Tour of Duty

Після цього, щоб протистояти небезпеці, з борту авіаносця в повітря підняли власні винищувачі F-35. На той час журналісти не розкривали причин бойового вильоту винищувачів. Тільки зараз стало відомо, що він був пов'язаний із переслідуванням китайської субмарини, яка близько підійшла до кораблів Королівського флоту.

Нагадаємо, Сполучені Штати, Великобританія та Австралія провели спільні повітряні навчання над пустелею Невада. Журналісти агентства Reuters 10 лютого повідомили, що в основі нових військових навчань було подолання величезних відстаней, з якими доведеться зіткнутися силам коаліції під час операцій у Тихому океані у разі конфлікту з Китаєм.