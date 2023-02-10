"Це просто виклик": США, Великобританія та Австралія готуються до війни з Китаєм (відео)

За словами журналістів, в основі нових військових навчань було подолання величезних відстаней, з якими доведеться зіткнутися силам коаліції під час операцій у Тихому океані.

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Сполучені Штати, Великобританія та Австралія провели спільні повітряні навчання над пустелею Невада та за її межами в рамках зусиль з імітації висококласних бойових дій проти китайських винищувачів та систем ППО. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що навчання не пов'язані з будь-якими недавніми подіями.

"Китай — це просто виклик, до якого ми тренуємося, щоб бути готовими... Ми думаємо, що якщо ми готові до Китаю, ми готові до всього", — сказав полковник ВПС США Джаред Хатчінсон.

В основі навчань було подолання величезних відстаней, з якими доведеться зіткнутися Сполученим Штатам, Великобританії та Австралії при діях у Тихому океані.

Коммодор Джон Лайл, командувач силами Королівських ВПС, повідомив, що місія під час навчань Red Flag імітувала введення військ у район, де відбулося "вторгнення ворожої країни".

"Таким чином наша роль полягатиме в тому, щоб підтримати сили, щоб ефективно просунутися в окуповану зону і зробити націлення на ключові об'єкти, щоб дозволити нам послабити можливості противника", — сказав Лайл під час спілкування з журналістами.

У матеріалі сказано, що, крім літаків-заправників, Великобританія також використовувала на навчаннях винищувачі Eurofighter Typhoon. За даними, наданими організаторами Red Flag, Австралія надала літак EA-18G Growler.

[ + – ] США, Великобританія та Австралія готуються до війни з Китаєм

Журналісти нагадали, що уряд США визначив Китай як головний стратегічний пріоритет американських збройних сил, навіть попри виділення мільярдів доларів Києву для відбиття російської агресії.

Раніше Фокус писав, що ВМС США показали, як виловили з Атлантики фрагменти збитого китайського аеростату. Повітряна куля з Китаю була збита 4 лютого винищувачем ВПС. За даними ЗМІ, розмір аеростата перевищував "три шкільні автобуси".

Ще нагадаємо, що Кім Чен Ин прямо заявив, що готує КНДР до можливої війни. Журналісти пишуть, що вже в середу, 8 лютого, Північна Корея проведе військові навчання на честь річниці заснування своїх збройних сил.