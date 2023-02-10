"Это просто вызов": США, Великобритания и Австралия готовятся к войне с Китаем (видео)

По словам журналистов, в основе новых военных учений было преодоление огромных расстояний, с которыми придется столкнуться силам коалиции при выполнении операций в Тихом океане.

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Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия провели совместные воздушные учения над пустыней Невада и за ее пределами в рамках усилий по имитации высококлассных боевых действий против китайских истребителей и систем ПВО. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что учения не связаны с какими-либо недавними событиями.

"Китай — это просто вызов, к которому мы тренируемся, чтобы быть готовыми… Мы думаем, что если мы готовы к Китаю, мы готовы ко всему", — сказал Полковник ВВС США Джаред Хатчинсон.

Издание пишет, что в основе учений было преодоление огромных расстояний, с которыми придется столкнуться Соединенным Штатам, Великобритании и Австралии при действиях в Тихом океане.

Коммодор Джон Лайл, командующий силами Королевских ВВС, сообщил, что миссия во время учений Red Flag имитировала ввод войск в район, где произошло "вторжение враждебной страны".

"Таким образом, наша роль будет заключаться в том, чтобы поддержать силы, чтобы эффективно продвинуться в оккупированную зону и предпринять нацеливание на ключевые объекты, чтобы позволить нам ослабить возможности противника", — сказал Лайл во время общения с журналистами.

В материале сказано, что помимо самолетов-заправщиков, Великобритания также использовала на учениях истребители Eurofighter Typhoon. Согласно данным, предоставленным организаторами Red Flag, Австралия предоставила самолет EA-18G Growler.

[ + – ] США, Великобритания и Австралия готовятся к войне с Китаем

Журналисты напомнили, что правительство США определило Китай как главный стратегический приоритет американских вооруженных сил, даже несмотря на выделение миллиардов долларов Киеву для отражения российский агрессии.

Ранее Фокус писал, что ВМС США показали, как выловили из Атлантики фрагменты сбитого китайского аэростата. Воздушный шар из Китая был сбит 4 февраля истребителем ВВС. По данным СМИ, размер аэростата превышал "три школьных автобуса".

Еще напомним, что Ким Чен Ын прямо заявил, что готовит КНДР к возможной войне. Журналисты пишут, что уже в среду 8 февраля Северная Корея проведет военные учения в честь годовщины основания своих вооруженных сил.