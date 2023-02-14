Пригожинская фабрика троллей: "повар" Путина признался, что покрывает провластных блогеров

По словам бизнесмена, он не только придумал и создал "Агентство интернет-исследований", но и длительное время им руководил.

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Российский бизнесмен и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 14 февраля признался, что создал и долгое время руководил "Агентством интернет-исследований", которую в сети называют "фабрикой троллей". Об этом он сообщил в Telegram в ответ на запрос изданий Forbidden Stories, The Observer, The Guardian, Le Monde, Tamedia, Der Standard и ZDF.

Сотрудники вышеуказанных СМИ поинтересовались у Пригожина, связан ли он с "фабрикой" и если да, то каким образом. На что бизнесмен ответил, что не только финансировал этот проект, но и создал его.

"Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время", — заявил Пригожин.

По его словам агентство было создано для "защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды" и антироссийских тезисов со стороны Запада.

Также бизнесмен признался, что после того, как в Youtube, Facebook и Twitter якобы появились "мошеннические схемы ранжирования контента", он решил встретиться с группой патриотически настроенных российских блогеров, и предложил им помощь. В итоге они отказались от предложенных денег, но поселились в офисе Пригожина. Так образовалась еще одна "армия троллей", которая известна в сети, как "Киберфронт Z".

Между тем бизнесмен отрицает, что причастен к кампании по дезинформации, которая направлена против западных стран и ООН. Он отметил, что на Западе проживает более 1 млрд человек, которые в большинстве разговаривают на английском, немецком и французском языках. Поэтому россияне, большинство из которых не владеет этими языками, не смогут повлиять на мнение граждан западных стран.

"В России проживает 143 млн человек, из которых свободно по-английски говорит менее 1%, по-немецки – не более 0,01%, а по-французски – вообще единицы. Неужели ваш слабый мозг может себе представить, что эти люди способны повлиять на мнение населения так называемых "западных стран", — сказал Пригожин.

При этом бизнесмен утверждает, что большинство людей на Западе не поддерживают идеологию своих властей, из-за этого якобы охотно поддерживают пророссийские тезисы, которые точечно вбрасываются в западную информационную среду.

"Поэтому, если вы находитесь по уши в д***ме, то глупо отрицать, что какие-то русские тролли вас заставляют так думать", — подытожил Пригожин.

Кратко о "фабрике троллей"

"Агентство интернет-исследований" появилось в 2013 году в Петербурге. Его сотрудники писали комментарии в соцсетях в угоду российским властям и критиковали оппозиционеров. В 2017 журналисты "РБК" провели собственное расследование, в котором говорилось, что такие ресурсы, как "Федеральное агентства новостей", "Экономика сегодня", "Политика сегодня", "Народные новости" и еще 12 медиа связаны с "фабрикой троллей".

В 2018 году власти Соединенных Штатов официально обвинило 13 граждан России во вмешательстве в выборы президента, в числе которых был сам Пригожин и его агентство. Как сообщило интернет-издание Meduza, группа россиян выдавала себя в соцсетях за американцев и от их имени управляли пабликами, в которых распространялась информация с целью "посеять раздор в американском обществе накануне президентских выборов 2016 года".

Ранее сообщалось, что некоторые сайты НАТО подверглись атаке российских хакеров. По информации Handelsblatt, за атакой стоит хакерская группировка Killnet, которая ранее проводила атаки на ресурсы Бундестага, местной полиции и объекты критической инфраструктуры Германии.