Пригожинська фабрика тролів: "кухар" Путіна зізнався, що покриває провладних блогерів

За словами бізнесмена, він не лише вигадав і створив "Агентство інтернет-досліджень", але й тривалий час ним керував.

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Російський бізнесмен та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 14 лютого зізнався, що створив і тривалий час керував "Агентством інтернет-досліджень", яку в мережі називають "фабрикою тролів". Про це він повідомив у Telegram у відповідь на запит видань Forbidden Stories, Observer, Guardian, Le Monde, Tamedia, Der Standard і ZDF.

Співробітники вищезазначених ЗМІ поцікавилися у Пригожина, чи пов'язаний він із "фабрикою" і якщо так, то як саме. На що бізнесмен відповів, що не лише фінансував цей проєкт, а й створив його.

"Я ніколи не був просто фінансистом "Агентства інтернет-досліджень". Я його вигадав, я його створив, я ним керував тривалий час", — заявив Пригожин.

За його словами, агентство створили для "захисту російського інформаційного простору від хамської агресивної пропаганди" та антиросійських тез з боку Заходу.

Також бізнесмен зізнався, що після того, як у Youtube, Facebook та Twitter нібито з'явилися "шахрайські схеми ранжирування контенту", він вирішив зустрітися з групою патріотично налаштованих російських блогерів і запропонував їм допомогу. Зрештою вони відмовилися від запропонованих грошей, але оселилися в офісі Пригожина. Так утворилася ще одна "армія тролів", яка відома у мережі, як "Кіберфронт Z".

Тим часом бізнесмен заперечує, що причетний до кампанії з дезінформації, спрямованої проти західних країн та ООН. Він зазначив, що на Заході проживає понад 1 млрд осіб, які здебільшого розмовляють англійською, німецькою та французькою мовами. Тому росіяни, більшість з яких не володіє цими мовами, не зможуть вплинути на думку західних країн.

"У Росії проживає 143 млн осіб, з яких вільно англійською говорить менш як 1%, німецькою — не більш як 0,01%, а французькою — взагалі одиниці. Невже ваш слабкий мозок може собі уявити, що ці люди здатні вплинути на думку населення так званих "західних країн", — сказав Пригожин.

Водночас бізнесмен стверджує, що більшість людей на Заході не підтримує ідеологію своєї влади, тому нібито охоче підтримує проросійські тези, які точково вкидаються в західне інформаційне середовище.

"Тому, якщо ви знаходитесь по вуха в г***ні, то безглуздо заперечувати, що якісь російські тролі вас змушують так думати", — підсумував Пригожин.

Коротко про "фабрику тролів"

"Агентство інтернет-досліджень" з'явилося у 2013 році в Петербурзі. Його співробітники писали коментарі в соцмережах для російської влади і критикували опозиціонерів. У 2017 журналісти "РБК" провели власне розслідування, в якому йшлося, що такі ресурси, як "Федеральное агентства новостей", "Экономика сегодня", "Политика сегодня", "Народные новости" та ще 12 медіа пов'язані з "фабрикою тролів".

У 2018 році влада Сполучених Штатів офіційно звинуватила 13 громадян Росії у втручанні у вибори президента, серед яких був сам Пригожин та його агентство. Як повідомило інтернет-видання Meduza, група росіян видавала себе в соцмережах за американців і від їхнього імені керували пабліками, в яких поширювалася інформація з метою "посіяти розбрат в американському суспільстві напередодні президентських виборів 2016 року".

Раніше повідомлялося, що деякі сайти НАТО зазнали атаки російських хакерів. За інформацією Handelsblatt, за атакою стоїть хакерське угруповання Killnet, яке раніше проводило атаки на ресурси Бундестагу, місцевої поліції та об'єкти критичної інфраструктури Німеччини.