Вооруженные луками и стрелами папуасы взяли в заложники пилота из Новой Зеландии (фото, видео)

Сепаратисты подожгли самолет и отпустили пятерых местных пассажиров. 37-летнего пилота из Новой Зеландии задержали, но пообещали отпустить, если Папуа получит независимость от Индонезии.

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Повстанцы в Индонезии штурмовали одномоторный самолет новозеландского пилота Филиппа Мертенса после посадки в индонезийской провинции Высокогорье Папуа. Об этом сообщает The Mirror.

Неделю назад сепаратисты из Национальной освободительной армии Западного Папуа, военизированного крыла Организации освобождения Папуа (OPM), которая выступает за отделение от Индонезии, опубликовали пугающее видео с заложником.

Они подожгли самолет и отпустили пятерых местных пассажиров, однако задержали 37-летнего пилота, хотя и обещали относиться к нему гуманно.

Повстанцы заставили пилота изложить их требования, которые имеют отношение к давнему территориальному спору за контроль над регионом, захваченным Индонезией в 60-х годах.

[ + – ] Повстанцы держат новозеландского пилота в заложниках

Повстанцы пообещали освободить новозеландца, если Папуа станет независимой.

На еще одном видео пилот делает заявление уже на индонезийском языке: "Армия Папуа захватила меня в попытке добиться независимости".

[ + – ] Повстанцы с заложником

Представитель сепаратистов сообщил, что заложник из Новой Зеландии содержится на территории опорного пункта группы в отдаленном районе, и что его будут использовать в качестве "рычага" на переговорах.

[ + – ] Повстанцы у захваченного самолета

Спустя день повстанцы взяли в заложники 15 строителей, но силам безопасности Индонезии удалось их освободить.

Папуа, бывшая нидерландская колония, которая провозгласила независимость в 1961 году, однако спустя два года Индонезия захватила эту территорию.

[ + – ] Район, где был захвачен новозеландский пилот

С 2018 года столкновения между коренными папуасами и индонезийскими властями участились.

Напомним, что повстанцы Йемена нанесли ракетный удар по Абу-Даби. После четырех взрывов в городе остальные ракеты были перехвачены ПВО.

Ранее Фокус сообщал о пожаре на туристическом лайнере у берегов Бали. На спасение пассажиров и экипажа Mutiara Timur I. были направлены индонезийские ВВС.