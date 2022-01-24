Йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по Абу-Даби (видео)

В городе прогремели четыре взрыва. Остальные ракеты были перехвачены средствами ПВО.

Сегодня, 24 января, йеменские повстанцы-хуситы обстреляли ракетами столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Ракетный удар по городу был нанесен ночью, около 2:55. Об этом сообщает Alarabiya News.

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Как информирует ABC News, местные жители услышали сирену и пугающие звуки взрывов. По информации в полиции, в городе прогремели 4 взрыва, а остальные ракеты были перехвачены средствами ПВО ОАЭ. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за обстрелов воздушное пространство над Абу-Даби было закрыто.

Представитель хуситов Йехия Сариа заявил об атаке в видеообращении сказав, что повстанцы направили на ОАЭ как баллистические ракеты, так и беспилотники. Он предупредил, что ОАЭ будут оставаться целью "до тех пор, пока продолжаются нападения на йеменский народ".

Министерство обороны ОАЭ выступило с заявлением, в котором говорится, что оно готово бороться с любыми угрозами и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности государства.

Ракетный обстрел еще больше обострил напряженность в Персидском заливе на фоне многолетней войны в Йемене и краха ядерной сделки Ирана с мировыми державами. В последнее время противостояние между коалицией во главе с Саудовской аравией и ОАЭ с одной стороны и хуситами с другой перешло в фазу вооруженного конфликта. Недавно повстанцы атаковали территорию ОАЭ, в результате чего был нанесен ущерб инфраструктуре Национальной нефтяной компании Абу-Даби. В ответ коалиция нанесла удар по столице Йемена — Саны.

Ранее сообщалось, что хуситы совершили теракт в Абу-Даби, в результате которого погибло 3 человека и 6 получили травмы. Повстанцы использовали беспилотники, с которых были сброшены зажигательные устройства.

В начале года йеменские повстанцы захватили корабль Rwabee Саудовской Аравии с оружием и медицинским оборудованием. В ответ сауды заявили, что если судно не вернут, со стороны коалиции будет применена сила.