Єменські повстанці завдали ракетного удару по Абу-Дабі (відео)

У місті прогриміли чотири вибухи. Інші ракети були перехоплені засобами ППО.

Сьогодні, 24 січня, єменські повстанці-хусити обстріляли ракетами столицю Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Ракетний удар по місту був завданий уночі приблизно о 02:55. Про це повідомляє Alarabiya News.

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Як інформує ABC News, місцеві жителі почули сирену та жахливі звуки вибухів. За інформацією поліції, у місті прогриміли 4 вибухи, а решта ракет було перехоплено засобами ППО ОАЕ. За попередніми даними, постраждалих немає. Через обстріл повітряний простір над Абу-Дабі був закритий.

Представник хуситів Єхія Саріа заявив про атаку у відеозверненні, сказавши, що повстанці спрямували на ОАЕ як балістичні ракети, так і безпілотники. Він попередив, що ОАЕ залишатимуться метою "доки продовжуються напади на єменський народ".

Міністерство оборони ОАЕ виступило із заявою, в якій йдеться, що воно готове боротися з будь-якими загрозами та вживає всіх необхідних заходів для гарантування безпеки держави.

Ракетний обстріл ще більше загострив напруженість у Перській затоці на тлі багаторічної війни в Ємені та краху ядерної угоди Ірану зі світовими державами. Останнім часом протистояння між коаліцією на чолі із Саудівською Аравією та ОАЕ з одного боку та хуситами з іншого перейшло у фазу збройного конфлікту. Нещодавно повстанці атакували територію ОАЕ, внаслідок чого було завдано шкоди інфраструктурі Національної нафтової компанії Абу-Дабі. У відповідь коаліція завдала удару по столиці Ємену — Сани.

Раніше повідомлялося, що хусити вчинили теракт в Абу-Дабі, внаслідок якого загинуло 3 особи та 6 отримали травми. Повстанці використовували безпілотники, з яких було скинуто запальні пристрої.

На початку року єменські повстанці захопили корабель Rwabee Саудівської Аравії зі зброєю та медичним обладнанням. У відповідь сауди заявили, що якщо судно не повернуть, з боку коаліції буде застосовано силу.