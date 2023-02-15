Озброєні луками та стрілами папуаси взяли в заручники пілота з Нової Зеландії (фото, відео)

Сепаратисти підпалили літак і відпустили п'ятьох місцевих пасажирів. 37-річного пілота з Нової Зеландії затримали, але пообіцяли відпустити, якщо Папуа здобуде незалежність від Індонезії.

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Повстанці в Індонезії штурмували одномоторний літак новозеландського пілота Філіпа Мертенса після посадки в індонезійській провінції Високогір'я Папуа. Про це повідомляє The Mirror.

Тиждень тому сепаратисти з Національної визвольної армії Західного Папуа, воєнізованого крила Організації визволення Папуа (OPM), яка виступає за відокремлення від Індонезії, опублікували лякаюче відео із заручником.

Вони підпалили літак і відпустили п'ятьох місцевих пасажирів, проте затримали 37-річного пілота, хоч й обіцяли ставитись до нього гуманно.

Повстанці змусили пілота викласти їхні вимоги, які стосуються давньої територіальної суперечки за контроль над регіоном, захопленим Індонезією у 60-х роках.

[ + – ] Повстанці тримають новозеландського пілота в заручниках

Повстанці пообіцяли звільнити новозеландця, якщо Папуа стане незалежною.

На ще одному відео пілот робить заяву вже індонезійською мовою: "Армія Папуа захопила мене у спробі здобути незалежність".

[ + – ] Повстанці із заручником

Представник сепаратистів повідомив, що заручник із Нової Зеландії утримується на території опорного пункту групи у віддаленому районі, і що його будуть використовувати як "важіль" на переговорах.

[ + – ] Повстанці біля захопленого літака

Через день повстанці взяли в заручники 15 будівельників, але силам безпеки Індонезії вдалося їх звільнити.

Папуа, колишня нідерландська колонія, яка проголосила незалежність у 1961 році, проте через два роки Індонезія захопила цю територію.

[ + – ] Район, де був захоплений новозеландський пілот

З 2018 року зіткнення між корінними папуасами й індонезійською владою почастішали.

Нагадаємо, що повстанці Ємену завдали ракетного удару по Абу-Дабі. Після чотирьох вибухів у місті решту ракет було перехоплено ППО.

Раніше Фокус повідомляв про пожежу на туристичному лайнері біля берегів Балі. На порятунок пасажирів та екіпажу Mutiara Timur I. були спрямовані індонезійські ВПС.