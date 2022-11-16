У берегов Бали загорелся туристический лайнер, людей эвакуируют (видео)

Пожар начался на судне Mutiara Timur I. К спасению пассажиров и экипажа подключились военно-воздушные силы Индонезии.

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Сегодня, 16 ноября, у берегов индонезийского острова Бали загорелся туристический лайнер Mutiara Timur I. Об этом пишет местное издание Detik Bali.

Как сообщается, судно шло на остров Ломбок в Малайском архипелаге из города Баньюванги, который находится в восточной части индонезийского острова Ява. Пожар начался во время прохождения Балийского пролива.

На момент происшествия на борту лайнера находилось 236 человек, а также 2 мотоцикла, 2 частных автомобиля, 16 средних грузовиков, 68 больших грузовиков, один длинный задний борт и 27 грузовиков-тронтонов.

Начальник полиции Западного Ломбока Вирасто Ади Нугрохо пока не смог назвать журналистам причину возгорания на лайнере.

Спасатели проводят эвакуацию пассажиров и экипажа судна. К спасению людей также подключились военно-воздушные силы Индонезии.

На распространившихся в сети видео видно, как пламя полыхает на нескольких локациях на корабле.

Напомним, 15-16 ноября на Бали проводится саммит "Большой двадцатки", внимание участников которого сфокусировано на войне в Украине.

Ранее Фокус рассказывал о том, как в Танзании в озеро Виктория упал пассажирский самолет, на борту которого находилось 39 пассажиров и четыре члена экипажа.