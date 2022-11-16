Біля берегів Балі спалахнув туристичний лайнер, людей евакуювали (відео)

Пожежа почалася на судні Mutiara Timur I. До порятунку пасажирів і екіпажу підключилися військово-повітряні сили Індонезії.

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Сьогодні, 16 листопада, біля берегів індонезійського острова Балі спалахнув туристичний лайнер Mutiara Timur I. Про це пише місцеве видання Detik Bali.

Як повідомляється, судно йшло на острів Ломбок у Малайському архіпелазі з міста Баньюванги, яке розташоване в східній частині індонезійського острова Ява. Пожежа почалася під час проходження Балійської протоки.

На момент події на борту лайнера перебувало 236 осіб, а також 2 мотоцикли, 2 приватні автомобілі, 16 середніх вантажівок, 68 великих вантажівок, один довгий задній борт і 27 вантажівок-тронтонів.

Начальник поліції Західного Ломбоку Вірасто Аді Нугрохо поки що не зміг назвати журналістам причину займання на лайнері.

Рятувальники проводять евакуацію пасажирів і екіпажу судна. До порятунку людей також приєдналися військово-повітряні сили Індонезії.

На відео, що поширилося в мережі, видно, як полум'я палає на декількох локаціях на кораблі.

Нагадаємо, 15-16 листопада на Балі проводиться саміт "Великої двадцятки", увага учасників якого сфокусована на війні в Україні.

Раніше Фокус розповідав про те, як у Танзанії в озеро Вікторія впав пасажирський літак, на борту якого було 39 пасажирів і чотири члени екіпажу.