Шокировали иностранцев: в РФ поддержали агрессию против Украины обливанием ледяной водой (видео)

Инцидент произошел во время мероприятия, посвященного погибшему оккупанту. Всего водой решили облиться около 150 человек.

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В российском Благовещенске местные жители устроили акцию поддержки военной агрессии РФ против Украины — они выплескивали на себя ледяную воду из ведра на центральной площади города. Свидетелем этого действа стал журналист BBC Фрэнсис Скарр. Своими впечатлениями от увиденного он поделился в твиттере.

"Сотни людей в российском городе Благовещенск собрались, чтобы выразить свою поддержку вторжению в Украину, обливаясь холодной водой. И нет, я не шучу", — написал он.

Свои слова корреспондент дополнил фото и видео с мероприятия.

Пользователи сети под постом корреспондента стали рассуждать, как ведро воды может помочь россиянам на украинском фронте:

Я не знаю, как ведра воды связать с войной, бомбами и полным разрушением, которое сейчас происходит в Украине.

Это выглядит как спонтанное, неоркестрированное проявление искренне ощутимого народного энтузиазма.

Они готовятся к мобилизации.

Страдания и жертвы имеют в России свою ценность. Российской культуре характерно то, что страдание делает тебя "достойным", заставляет расти. Чем сильнее вы страдаете – тем лучше. Поэтому они считают Запад "слабым", потому что там слишком мало страдают.

Сами же организаторы мероприятия прокомментировали, что обливанием холодной водой они показывают непобедимость русского народа и силу его духа.

По сообщению росСМИ, массовое обливание холодной водой в центре Благовещенска 16 февраля было посвящено памяти погибшего в зоне "спецоперации" амурчанина Владимира Дзинтера. Участие в акции приняли около 400 человек, из них 150 обливались водой из ведра.

Ранее Фокус сообщал, что против "иноагента" в РФ открыли уголовное производство из-за того, что он нарушает правила иноагентов, в частности, не маркирует свои сообщения в соцсетях.

Для прекращения войны РФ против Украины на приемлемых условиях для Киева Запад должен убедить Путина в том, что он проиграл, пишет CNN. Путин отлично показал, что ему наплевать на массовую гибель людей. Длительный конфликт может создать устойчивую позицию.