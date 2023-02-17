Путин смотрит на мир иначе: названа самая сложная задача Запада по завершению войны в Украине, — CNN

По словам журналистов, Путин прекрасно показал, что ему наплевать на массовую гибель людей. Долгий конфликт может создать ему устойчивую позицию в самой России.

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Для прекращения войны России с Украиной на приемлемых условиях для Киева Запад должен убедить президента РФ Владимира Путина в том, что он проиграл. Об этом пишет CNN.

По словам журналистов, в преддверии годовщины российского вторжения на следующей неделе американские и западные лидеры готовятся к демонстрации единства и силы, призванной раз и навсегда установить, что НАТО находится в конфликте надолго и до поражения Москвы.

Издание пишет, что Путин проигрывает войну по самым объективным критериям. Его военные цели, направленные на разрушение украинского суверенитета, захват Киева, свержение избранного правительства, доказательство мощи России и разрыв отношений Украины с Западом, привели к обратным результатам. Так, РФ стала государством изгоем, а Украина находится в исключительном положении и фактически является прямым кандидатом в НАТО.

Однако, как сказано в материале, логика Запада в отношении того, что происходит, не совпадает с логикой Путина.

"Российский лидер давно смотрел на мир через иную стратегическую и историческую призму. Многие иностранные наблюдатели, хотя и не в правительстве США, в конце концов убедили себя, что вторжение в Украину не в интересах России, но Путин все равно пошел на это", — говорится в материале.

Сообщается, что Путин верит в то, что Украина якобы не является страной, а потому должна быть включен в состав России. Теперь же его власть и прямое выживание зависит от исхода этой войны.

Издание пишет, что Путин прекрасно показал, что ему наплевать на массовую гибель людей. Долгий конфликт может создать ему устойчивую позицию. Долгосрочная война якобы с НАТО – поднимает, по мнению главы Кремля, престиж России.

Ранее Фокус писал, что эксперт рассказал, как Украина может добить режим Путина в РФ. Аналитики уверены, что Украина, отвоевав Крым, практически уничтожит режим Путина в России. Он будет выглядеть крайне слабым. Поэтому в Кремле будут делать все, чтобы этого не произошло.

Еще напомним, что Зеленский заявил о начале нового наступления ВС РФ. По словам президента Украины, оружие — единственный язык, который Россия понимает. А Лукашенко сделает "огромную ошибку", если вновь позволит Путину наступать с белорусской территории.

Также сообщалось, что Зеленский объяснил, почему нельзя договариваться с Путиным. В ходе общения с журналистами украинский лидер объяснил — российский политик утратил доверие. А любой компромисс с Кремлем сейчас будет означать только то, что РФ может и будет "продолжать возвращаться".