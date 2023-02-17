Путін дивиться на світ інакше: названо найскладніше завдання Заходу щодо завершення війни в Україні, — CNN

За словами журналістів, Путін чудово показав, що йому начхати на масову загибель людей. Довгий конфлікт може створити йому стійку позицію у Росії.

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Для припинення війни Росії з Україною на прийнятних умовах для Києва Захід має переконати президента РФ Володимира Путіна у тому, що він програв. Про це пише CNN.

За словами журналістів, напередодні річниці російського вторгнення наступного тижня американські та західні лідери готуються до демонстрації єдності та сили, покликаної раз і назавжди встановити, що НАТО перебуває у конфлікті надовго і до поразки Москви.

Видання пише, що Путін програє війну за найоб'єктивнішими критеріями. Його військові цілі, спрямовані на руйнування українського суверенітету, захоплення Києва, повалення обраного уряду, доказ мощі Росії та розрив відносин України із Заходом, призвели до зворотних результатів. Так, РФ стала державою ізгоєм, а Україна перебуває у винятковому становищі та фактично є прямим кандидатом до НАТО.

Однак, як сказано у матеріалі, логіка Заходу щодо того, що відбувається, не збігається з логікою Путіна.

"Російський лідер давно дивився на світ через іншу стратегічну та історичну призму. Багато іноземних спостерігачів, хоч і не в уряді США, зрештою переконали себе, що вторгнення в Україну не на користь Росії, але Путін все одно пішов на це", — йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що Путін вірить у те, що Україна нібито не є країною, а тому має бути включена до Росії. Тепер його влада і пряме виживання залежить від результату цієї війни.

Путін чудово показав, що йому наплювати на масову загибель людей. Тривалий конфлікт може створити стійку позицію. Довгострокова війна нібито з НАТО підіймає, на думку глави Кремля, престиж Росії.

Раніше Фокус писав, що експерт розповів, як Україна може добити режим Путіна у РФ. Аналітики впевнені, що Україна, відвоювавши Крим, практично знищить режим Путіна у Росії. Він виглядатиме вкрай слабким. Тому у Кремлі робитимуть усе, щоб цього не сталося.

Ще нагадаємо, що Зеленський заявив про початок нового наступу ЗС РФ. За словами президента України, зброя — єдина мова, яку Росія розуміє. А Лукашенко зробить "величезну помилку", якщо знову дозволить Путіну наступати з білоруської території.

Також повідомлялося, що Зеленський пояснив, чому не можна домовлятися з Путіним. Під час спілкування з журналістами український лідер пояснив, що російський політик втратив довіру. А будь-який компроміс із Кремлем зараз означатиме лише те, що РФ може і "продовжуватиме повертатися".