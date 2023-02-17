"Втрачена мрія": експерт розповів, як Україна може добити режим Путіна в РФ

Аналітики впевнені, що Україна, відвоювавши Крим, практично знищить режим Путіна у Росії. Він виглядатиме вкрай слабким. Тому у Кремлі робитимуть усе, щоб цього не сталося.

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Україна, повернувши півострів Крим, який був окупований у 2014 році, зруйнує мрію президента РФ Володимира Путіна про так звану "Новоросію", а також завдасть смертельного удару його режиму. Про це заявив професор політології в Університеті Нью-Гемпшира Лоуренс Рірдон, пише Newsweek.

"Втрата Криму стане смертельним ударом по мрії про "Новоросію" і поставить під загрозу владу Путіна", — зазначив експерт під час бесіди з журналістами.

Крім того, професор Школи політики та державного управління Університету Джорджа Мейсона Марк Кац сказав, що є велика різниця між атаками українських БПЛА по військових базах у Криму, а також приходом українських військових на півострів. На його думку, Україні доведеться зробити великі військові зусилля, щоб відвоювати захоплені раніше території, однак у такому разі особисто Путін виглядатиме дуже слабким.

"Він і його поплічники вперто боротимуться, щоб цього не сталося", — сказав Кац.

Вільям Рено, професор і завідувач кафедри політології Північно-Західного університету США, заявив журналістам, що, якщо Україна стоїть за інцидентами в Криму, Зеленський може мати додаткові плани, крім повернення півострова.

"Хоча Білий дім дотримується позиції, згідно з якою Крим є частиною України, деякі офіційні особи зазначають, що здатність України завдати шкоди Росії у Криму може посилити позиції України у можливих переговорах", — сказав він.

За його словами, удари по російських базах у Криму допоможе Україні відбити у РФ та інші території на півдні, такі як Херсонська та Запорізька області.

Видання пише, що півострів Крим має стати важливим пунктом у майбутніх переговорах між РФ та Україною.

Раніше Фокус писав, що окупанти заявили, що Севастополь атакували 10 БПЛА. Окупаційна влада заявила, що частина безпілотників нібито збили над морем у зоні Севастополя, решта — в акваторії в інших регіонах півострова. Повідомлень про поразку об'єктів у Криму внаслідок атаки не надходило.

Ще нагадаємо, що генерал США вважає, що Путін втратить владу у РФ до кінця року. На думку американського генерала у відставці Бена Ходжеса, Україна не зможе відчувати себе в безпеці та економічно відновлюватись, поки півострів перебуває в окупації. А втраті влади Путіним також сприяють "тектонічні сили, які стикаються одна з одною".