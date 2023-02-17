"Утраченная мечта": эксперт рассказал, как Украина может добить режим Путина в РФ

Аналитики уверены, что Украина, отвоевав Крым, практически уничтожит режим Путина в России. Он будет выглядеть крайне слабым. Поэтому в Кремле будут делать все, чтобы этого не произошло.

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Украина, вернув полуостров Крым, который был оккупирован в 2014 году, разрушит мечту президента РФ Владимира Путина о так называемой "Новороссии", а также нанесет смертельный удар его режиму. Об этом заявил профессор политологии в Университете Нью-Гемпшира Лоуренс Рирдон, пишет Newsweek.

"Потеря Крыма станет смертельным ударом по мечте о "Новороссии" и поставит под угрозу власть Путина", — отметил эксперт во время беседы с журналистами.

Кроме того, профессор Школы политики и государственного управления Университета Джорджа Мейсона Марк Кац сказал, что есть большая разница между атаками украинских БПЛА по военным базам в Крыму, а также приходом украинских военных на полуостров. По его мнению, Украине придется предпринять большие военные усилия, чтобы отвоевать захваченные ранее территории, однако в таком случае лично Путин будет выглядеть очень слабым.

"Он и его приспешники будут упорно бороться, чтобы этого не произошло", — сказал Кац.

Уильям Рено, профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета США, заявил журналистам, что, если Украина стоит за инцидентами в Крыму, у Зеленского могут быть дополнительные планы, помимо возвращения полуострова.

"Хотя Белый дом придерживается позиции, согласно которой Крым является частью Украины, некоторые официальные лица отмечают, что способность Украины причинить вред России в Крыму может усилить позиции Украины в возможных переговорах", — сказал он.

По его словам, удары по российским базам в Крыму поможет Украине отбить у РФ и другие территории на юге, такие как Херсонская и Запорожская области.

Издание пишет, что полуостров Крым должен стать важным пунктом в будущих переговорах между РФ и Украиной.

Ранее Фокус писал, что оккупанты заявили, что Севастополь атаковали 10 БПЛА. Оккупационные власти заявили, что часть беспилотников якобы сбили над морем в зоне Севастополя, остальные — в акватории в других регионах полуострова. Сообщений о поражении объектов в Крыму в результате атаки не поступало.

Еще напомним, что генерал США считает, что Путин потеряет власть в РФ до конца года. По мнению американского генерала в отставке Бена Ходжеса, Украина не сможет ощущать себя в безопасности и экономически восстанавливаться, пока полуостров находится в оккупации. А потере власти Путиным также способствуют "тектонические силы, которые сталкиваются друг с другом".