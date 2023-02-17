Шокували іноземців: в РФ підтримали агресію проти України обливанням крижаною водою (відео)

Інцидент стався під час заходу, присвяченому загиблому окупанту. Загалом водою вирішили облитися близько 150 людей.

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У російському Благовіщенську місцеві жителі влаштували акцію щодо підтримки воєнної агресії РФ проти України — вони вихлюпували на себе крижану воду з відра на центральній площі міста. Свідком цього дійства став журналіст ВВС Френсіс Скарр. Своїми враженнями від побаченого він поділився у твітері.

"Сотні людей у російському місті Благовєщенськ зібралися, щоб висловити свою підтримку вторгненню в Україну, обливаючись холодною водою. І ні, я не жартую", — написав він.

Свої слова кореспондент доповнив фото та відео з заходу.

Користувачі мережі під дописом кореспондента почали розмірковувати, як відро води може допомогти росіянам на українському фронті:

Я не знаю, як відра води зв’язати з війною, бомбами та повною руйнацією, яка зараз відбувається в Україні.

Це виглядає як спонтанний, неоркестрований вияв щиро відчутого народного ентузіазму.

Вони готуються до мобілізації.

Страждання і жертви мають у Росії свою цінність. Російській культурі притаманно те, що страждання робить тебе "гідним", змушує рости. Чим сильніше ви страждаєте — тим краще. Тому вони вважають Захід "слабким", бо там замало страждають.

Самі ж організатори заходу прокоментували, що обливанням холодною водою вони показують непереможність російського народу і силу його духу.

За повідомленням росЗМІ, масове обливання холодною водою в центрі Благовіщенська 16 лютого було присвячене пам'яті загиблого в зоні "спецоперації" амурчанина Володимира Дзінтера. Участь у акції взяли близько 400 людей, з них 150 обливалися водою з відра.

Раніше Фокус повідомляв, що проти "іноагента" в РФ відкрили кримінальне провадження через те, що він порушує правила іноагентів, зокрема не маркує свої дописи в соцмережах.

Для припинення війни РФ проти України на прийнятних умовах для Києва Захід має переконати Путіна у тому, що він програв, пише CNN. Путін чудово показав, що йому наплювати на масову загибель людей. Тривалий конфлікт може створити стійку позицію.