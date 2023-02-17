"Литры крови на полу": появились подробности нападения петуха-убийцы в Ирландии (фото)

Домашняя птица породы брама вонзила в ногу жертвы свою шпору или верхний коготь, и мужчина, судя по всему, скончался от сердечного приступа, вызванного потерей крови. По словам дочери погибшего, казалось, что это милая птица, которая не опасна для детей.

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Дочь 67-летнего жителя Ирландии Джаспера Крауса рассказала о трагическом случае в поселке Росскоммон. Об этом сообщает Independent, также журналисты впервые опубликовали фото пресловутого домашнего петуха, которого впоследствии усыпили.

Петух породы брама вонзил свою шпору в ногу, и мужчина потерял много крови, что вызвало сердечный приступ. Теперь его дочь, 33-летняя Вирджиния Гуинан, пытается предупредить других об опасности, сопряженной с домашней живностью.

Погибший отец двух детей, у которого также было двое внуков, был опытным фермером.

"Сложно представить, что курица может быть опасной, но это действительно так. Агрессивное, жестокое нападение. Когда я пришла, повсюду на полу были буквально литры крови. Казалось, что это милая и послушная птица, не причинит вреда даже детям. Но этот случай показывает, что любая порода может быть опасной", — рассказала женщина о крайне редком, невероятном случае.

[ + – ] Джаспер Краус, на которого напал петух

Этот случай произошел в конце апреля прошлого года, но подробности истории появились только сейчас. Бывший дрессировщик лошадей был в своем саду, когда петух напал на него сзади. Он вонзил в ногу жертвы свою шпору или верхний коготь, и тот, судя по всему, скончался от сердечного приступа, вызванного потерей крови.

[ + – ] Джаспер Краус, погибший от шпор петуха

Вирджинии Гуинан рассказала, что прежде она держала петуха у себя дома, но отдала его отцу после того, как птица попыталась атаковать ее трехлетнюю дочь.

"Год назад тот же петух прыгнул на стену и затем — на спину Джесси. После этого случая мне стало понятно, что он него нужно избавиться", — сказала она, добавив, что отец все же не согласился, потому что хотел получить от петуха потомство.

Впоследствии так или иначе пришлось усыпить животное, которое оставило на ноге погибшего рану глубиной 1,5 см.

Напомним, что в Австралии найдены останки самой большой птицы на Земле. Трехметровая курица весила полтонны, а у современных уток и куриц есть с ней родственные связи.

Ранее Фокус сообщал, что в США поймали "золотую" рыбу с редкой мутацией, из-за которой она становится легкой добычей хищников.