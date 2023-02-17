"Літри крові на підлозі": з'явилися подробиці нападу півня-вбивці в Ірландії (фото)

Домашній птах породи брама встромив у ногу жертви свій дзьоб або верхній кіготь, і чоловік, судячи з усього, помер від серцевого нападу, спричиненого втратою крові. За словами дочки загиблого, здавалося, що це милі птахи, які не є небезпечними для дітей.

Related video

Дочка 67-річного жителя Ірландії Джаспера Крауса розповіла про трагічний випадок у селищі Росскоммон. Про це повідомляє Independent, також журналісти вперше опублікували фото горезвісного домашнього півня, якого згодом приспали.

Півень породи брама встромив свою шпору в ногу, і чоловік втратив багато крові, що викликало серцевий напад. Тепер його дочка, 33-річна Вірджинія Гуїнан, намагається попередити інших про небезпеку, пов'язану з домашньою живністю.

Загиблий батько двох дітей, який також мав двох онуків, був досвідченим фермером.

"Складно уявити, що курка може бути небезпечною, але це справді так. Агресивний, жорстокий напад. Коли я прийшла, всюди на підлозі були буквально літри крові. Здавалося, що це мила і слухняна птиця, не завдасть шкоди навіть дітям. Але цей випадок показує, що будь-яка порода може бути небезпечною", — розповіла жінка про вкрай рідкісний, неймовірний випадок.

[ + – ] Джаспер Краус, на якого напав півень

Цей випадок стався наприкінці квітня минулого року, але подробиці історії з'явилися лише зараз. Колишній дресирувальник коней був у своєму саду, коли півень напав на нього ззаду. Він встромив у ногу жертви свій дзьоб або верхній кіготь, і той, зважаючи на все, помер від серцевого нападу, викликаного втратою крові.

[ + – ] Джаспер Краус, який загинув від нападу півня

Вірджинії Гуїнан розповіла, що раніше вона тримала півня у себе вдома, але віддала його батькові після того, як птах спробував атакувати її трирічну дочку.

"Рік тому той же півень стрибнув на стіну і потім — на спину Джессі. Після цього випадку мені стало зрозуміло, що він його потрібно позбутися", — сказала вона, додавши, що батько все ж таки не погодився, тому що хотів отримати від півня потомство .

Згодом так чи інакше довелося приспати тварину, яка залишила на нозі загиблого рану глибиною 1,5 см.

Нагадаємо, що в Австралії знайдені останки найбільшого птаха на Землі. Триметрова курка важила півтонни, а сучасні качки та курки мають з нею родинні зв'язки.

Раніше Фокус повідомляв, що в США зловили "золоту" рибу з рідкісною мутацією, через яку вона стає легкою здобиччю хижаків.