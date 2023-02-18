Статую Христа в Рио-де-Жанейро подсветили в цвета Сирии и Турции (видео)

Пожалуй, самый известный объект монументального искусства Бразилии на время окрасился красным, белым и зеленым цветом. Местные власти почтили память погибших во время разрушительного землетрясения.

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В Бразилии статую Христа Искупителя подсветили в цвета сирийского и турецкого флагов. Таким образом муниципальное руководство Рио-де-Жанейро решило поддержать пострадавших от разрушительного землетрясения в этих странах, сообщает агентство "Анадолу".

Пожалуй, самый известный объект монументального искусства Бразилии на время окрасился красным, белым и зелеными. Власти Рио выразили соболезнования и почтили память погибших во время землетрясения, эпицентр которого пришелся на турецкую провинцию Кахраманмараш и город Газиантеп.

[ + – ] Статуя Христа Рио в цветах флага Сирии

6 февраля в юго-восточной части Турции произошли два землетрясения магнитуда 7,7 и 7,6 баллов соответственно.

Число жертв стихии превысило 38 тысяч человек. Подземные толчки отмечались и в таких странах, как Ливан, Кипр и Ирак.

[ + – ] Статуя Христа Рио в цветах флага Турции

По информации турецкого правительства, как минимум 56 тыс. зданий и свыше 225 тыс. домов были либо разрушены полностью, либо настолько, что сейчас оставаться в них не представляется возможным.

[ + – ] Статуя Христа Рио

Пострадавшим приходится ночевать в вагонах поездов, палатках и сельскохозяйственных теплицах. Местные власти и десятки гуманитарных организаций проводят масштабную программу помощи. Более 5 тыс. транспортных контейнеров используются в качестве укрытий, также в пострадавшие районы привезли около 200 тыс. палаток.

Ранее Фокус сообщал, что подрядчик разрушенных домов в Турции пытался бежать из страны, но его задержали на яхте в Мармарисе. Турецкие застройщики в массовом порядке покидают страну из-за уголовных дел о некачественном строительстве.