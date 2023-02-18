Статую Христа у Ріо-де-Жанейро підсвітили у кольори Сирії та Туреччини (відео)

Мабуть, найвідоміший об'єкт монументального мистецтва Бразилії на якийсь час забарвився червоним, білим і зеленим кольором. Місцева влада вшанувала пам'ять загиблих під час руйнівного землетрусу.

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У Бразилії статую Христа Спасителя підсвітили у кольори сирійського та турецького прапорів. Таким чином, муніципальне керівництво Ріо-де-Жанейро вирішило підтримати постраждалих від руйнівного землетрусу в цих країнах, повідомляє агентство "Анадолу".

Мабуть, найвідоміший об'єкт монументального мистецтва Бразилії на якийсь час забарвився червоним, білим і зеленим кольорами. Влада Ріо висловила співчуття і вшанувала пам'ять загиблих під час землетрусу, епіцентр якого припав на турецьку провінцію Кахраманмараш та місто Газіантеп.

[ + – ] Статуя Христа Ріо в кольорах прапора Сирії

6 лютого у південно-східній частині Туреччини сталися два землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 балів відповідно.

Кількість жертв стихії перевищило 38 тисяч людей. Підземні поштовхи помічали і в таких країнах, як Ліван, Кіпр та Ірак.

[ + – ] Статуя Христа Ріо у кольорах прапора Туреччини

За інформацією турецького уряду, як мінімум 56 тис. будівель і понад 225 тис. будинків були або зруйновані повністю, або настільки, що зараз залишатися в них неможливо.

[ + – ] Статуя Христа Ріо

Потерпілим доводиться ночувати у вагонах потягів, наметах та сільськогосподарських теплицях. Місцева влада та десятки гуманітарних організацій проводять масштабну програму допомоги. Понад 5 тис. транспортних контейнерів використовуються як укриття, також до постраждалих районів привезли близько 200 тис. наметів.

Раніше Фокус повідомляв, що підрядник зруйнованих будинків у Туреччині намагався втекти з країни, але його затримали на яхті у Мармарисі. Турецькі забудовники масово залишають країну через кримінальні справи про неякісне будівництво.