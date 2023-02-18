Изнасиловал, убил и отрубил руку девочке 8 лет: в Кейптауне мужчину приговорили к 260 годам

Убийца был приговорен к девяти пожизненным заключениям после того, как изувеченное тело ребенка было найдено в ливневой канализации в ЮАР.

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54-летний Моэхидин Пангакер был приговорен к 260 годам тюремного заключения после того, как избитое и изнасилованное тело 8-летней Тазне ван Вик было найдено в канализации в Южно-Африканской Республике. Об этом пишет Mirror.

Как отмечается, осужденный напал на свое жертву 7 февраля 2020 года, когда та направлялась в магазин сладостей. Изуродованное тело девочки было найдено брошенным вдоль шоссе в городе Вустер местными жителями и полицией. Отчеты о вскрытии показали, что восьмилетняя жертва Пангакера умерла от тупой травмы головы, груди, шеи и области таза, а одна из ее рук была отпилена неизвестным предметом.

[ + – ] Убитая девочка Тазне ван Вик Фото: mirror.co.uk

Его действия были охарактеризованы судьей как "признак хищнического поведения" с "чисто сексуальной" мотивацией.

14 февраля судьи Высокого суда Западного Кейптауна приговорили Пангакера к девяти пожизненным заключениям, в том числе по восьми пунктам обвинения в изнасиловании детей, сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации детей, в сумме на 259 лет и шесть месяцев.

[ + – ] Родители убитой девочки Фото: mirror.co.uk

Cудья Алан Махер сказал: "Его преступления являются признаком хищнического поведения. Поскольку обвиняемый не принимает на себя никакой ответственности за свои преступления, явно нет никаких признаков реабилитации. После того, как он похитил Тазне, у него было достаточно возможностей передумать. Она умерла в одиночестве, вдали от своей семьи, в темноте и, скорее всего, от сильной боли. Обвиняемый не удовлетворился только изнасилованием, похищением и убийством Тазне, но осквернил ее тело и выбросил в ливневую канализацию".

Власти распорядились внести его имя в Национальный реестр сексуальных преступлений.

Также Фокус писал, что талибы обвинили принца Гарри в преступлениях против человечности за убийство 25 боевиков.