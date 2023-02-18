Зґвалтував, убив і відрубав руку дівчинці 8 років: у Кейптауні чоловіка засудили до 260 років

Вбивця був засуджений до дев'яти довічних ув'язнень після того, як понівечене тіло дитини було знайдено в зливовій каналізації в ПАР.

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54-річний Моехідін Пангакер був засуджений до 260 років ув'язнення після того, як побите та зґвалтоване тіло 8-річної Тазні ван Вік знайшли у каналізації у Південно-Африканській Республіці. Про це пише Mirror.

Як зазначається, засуджений напав на свою жертву 7 лютого 2020 року, коли та прямувала до магазину солодощів. Понівечене тіло дівчинки знайшли кинутим вздовж шосе у місті Вустер місцевими жителями та поліцією. Звіти про розтин показали, що восьмирічна жертва Пангакера померла від тупої травми голови, грудей, шиї та області тазу, а одна з її рук була відпилена невідомим предметом.

[ + – ] Вбита дівчинка Тазне ван Вік Фото: Mirror

Його дії були охарактеризовані суддею як "ознака хижацької поведінки" з "чисто сексуальною" мотивацією.

14 лютого судді Високого суду Західного Кейптауна засудили Пангакера до дев'яти довічних ув'язнень, зокрема за вісьмома пунктами звинувачення у зґвалтуванні дітей, сексуальному насильстві та сексуальній експлуатації дітей, у сумі на 259 років та шість місяців.

[ + – ] Батьки вбитої дівчинки Фото: Mirror

Суддя Алан Махер сказав: "Його злочини є ознакою хижацької поведінки. Оскільки обвинувачений не бере на себе жодної відповідальності за свої злочини, явно немає жодних ознак реабілітації. Після того, як він викрав Тазне, він мав достатньо можливостей передумати. Вона померла на самоті, далеко від своєї сім'ї, у темряві і, швидше за все, від сильного болю. Обвинувачений не задовольнився лише зґвалтуванням, викраденням та вбивством Тазне, але опоганив її тіло і викинув у зливову каналізацію".

Влада розпорядилася внести його ім'я до Національного реєстру сексуальних злочинів.

Також Фокус писав, що таліби звинуватили принца Гаррі у злочинах проти людяності за вбивство 25 бойовиків.