Бронепоезд Путина вызвал пробки на железной дороге во время поездки на Валдай

По словам российского политолога Сергея Маркова, спецпоезд понадобился главе Кремля для поездки в резиденцию в Новгородской области.

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В пятницу, 18 февраля, движение составов на Московско-Тверской железной дороге, одном из наиболее загруженных участков в РФ, было остановлено, чтобы пропустить спецпоезд президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает The Moscow Times.

Поезда, которые отправились с Ленинградского вокзала, остановились в седьмом часу вечера на всех путях, а на участке Москва — Моссельмаш образовалась пробка.

Представители пассажирской компании отметили, что на Ленинградском направлении поезда опаздывали из-за того, что пришлось пропустить спецпоезд главы Кремля.

По словам российского политолога Сергея Маркова, поезд понадобился для поездки в резиденцию президента на Валдае.

"Говорят Путин решил опробовать спецпоезд и поехать на нем поработать в резиденцию на Валдай", — написал политолог со ссылкой на информацию железнодорожников.

Бронепоезд Путина: что о нем известно?

[ + – ] Спецпоезд Путин

Известно, что спецпоезд президента страны-агрессора принадлежит компании "Гранд-Сервис Экспресс", связанной представителем его ближнего круга предпринимателем Юрием Ковальчуком.

Поезд построили в 2014–2015 гг., но осваивать его Путин начал во второй половине 2021-го, незадолго до масштабного вторжения войск РФ в Украину.

По данным журналистов, бронепоезд находится в депо на станции "Москва-Каланчевская", где также есть закрытый вокзал для вип-персон. Несколько лет назад прямо к перрону была проложена новая автодорога.

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