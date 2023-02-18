Бронепотяг Путіна викликав затори на залізниці під час поїздки на Валдай

За словами російського політолога Сергія Маркова, спецпотяг знадобився главі Кремля для поїздки до резиденції Новгородської області.

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У п'ятницю, 18 лютого, рух потягів на Московсько-Тверській залізниці, одній із найбільш завантажених ділянок у РФ, було зупинено, щоб пропустити спецпотяг президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє The Moscow Times.

Потяги, що вирушили з Ленінградського вокзалу, зупинилися о сьомій годині вечора на всіх коліях, а на ділянці Москва — Моссельмаш утворився затор.

Представники пасажирської компанії зазначили, що на Ленінградському напрямку потяги запізнювалися через те, що довелося пропустити спецпотяг глави Кремля.

За словами російського політолога Сергія Маркова, потяг знадобився для поїздки до резиденції президента на Валдаї.

"Кажуть Путін вирішив випробувати спецпотяг та поїхати на ньому попрацювати у резиденцію на Валдай", — написав політолог із посиланням на інформацію залізничників.

Бронепотяг Путіна: що про нього відомо?

[ + – ] Спецпотяг Путін

Відомо, що спецпотяг президента країни-агресора належить компанії "Гранд-Сервіс Експрес", пов'язаній з представником його ближнього кола підприємцем Юрієм Ковальчуком.

Потяг збудували у 2014–2015 рр., але освоювати його Путін почав у другій половині 2021-го, незадовго до масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

За даними журналістів, бронепотяг знаходиться у депо на станції "Москва-Каланчевська", де також є закритий вокзал для віп-персон. Кілька років тому прямо до перону було прокладено новий автошлях.

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