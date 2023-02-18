РФ подготовила 750 единиц авиации для наступления, а Киев может ответить крылатыми ракетами

По словам бывшего сотрудника британской военной разведки Филиппа Ингрэма, премьер-министр Риши Сунак, вероятно, рассматривает поставки в Украину крылатых ракет, в зоне досягаемости которых может оказаться Крымский мост.

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Российские войска во время планирующегося наступления могут задействовать 450 самолетов тактической авиации и примерно 300 вертолетов, из них половина — ударные. Об этом в интервью Kyiv Post 16 февраля сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, вся эта авиатехника дислоцируется по преимуществу на российской территории на расстоянии не менее 200 км от границы. В разных местах и при этом за пределами радиуса досягаемости имеющихся у ВСУ средств поражения.

ВС РФ не размещают самолеты на расстоянии менее 80 км, опасаясь ударов управляемыми ракетами РСЗО HIMARS.

Однако, по мнению военного аналитика Филиппа Ингрэма, Великобритания может поставить Украине ракеты для ударов по российским базам в Крыму. Такой вывод бывший сотрудник военной разведки сделал по выступлению премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что Великобритания могла бы передать Украине дальнобойное оружие, но те ракеты, которые уже поставляются, тоже "достаточно дальнобойные".

Аналитик считает, что Сунак, вероятно, рассматривает поставки в Украину крылатых ракет, в зоне досягаемости которых может оказаться Крымский мост.

По словам Ингрэма, единственный реалистичный способ для Запада выдворить российские войска из Украины и снизить глобальное влияние войны, — это предоставить Украине лучшие вооружения, быстро и в достаточном количестве.

В Мюнхене Сунак ушел от прямого вопроса о том, будет ли Великобритания поставлять в Украину ракеты для ударов по Крыму, сказав, что у страны есть право на оборону.

Помимо ракет с расширенным радиусом действия, британский премьер также призвал союзников передать Киеву современные танки и системы противовоздушной обороны, т.к. Украине нужно усиление в преддверии возможного наступления ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ показали, как обороняют Авдеевку под Донецком. По наблюдениям украинских защитников, российские войска улучшили разведку и стали точнее наносить удары. Но все же ВСУ сдерживают все российские атаки.