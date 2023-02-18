РФ підготувала 750 одиниць авіації для наступу, а Київ може відповісти крилатими ракетами

За словами колишнього співробітника британської військової розвідки Філіпа Інгрема, прем'єр-міністр Ріші Сунак, ймовірно, розглядає постачання в Україну крилатих ракет, у зоні досяжності яких може опинитися Кримський міст.

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Російські війська під час запланованого наступу можуть задіяти 450 літаків тактичної авіації та приблизно 300 вертольотів, з них половина — ударні. Про це в інтерв'ю Kyiv Post 16 лютого повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, вся ця авіатехніка дислокується переважно на російській території на відстані не менше 200 км від кордону. У різних місцях і при цьому за межами радіусу досяжності наявних у ЗСУ засобів ураження.

ЗС РФ не розміщують літаки на відстані менше 80 км, побоюючись ударів керованими ракетами РСЗВ HIMARS.

Однак, на думку військового аналітика Філіпа Інгрема, Великобританія може поставити Україні ракети для ударів російськими базами в Криму. Такий висновок колишній співробітник військової розвідки зробив за виступом прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака на Мюнхенській безпековій конференції. Він заявив, що Великобританія могла б передати Україні далекобійну зброю, але ті ракети, які вже постачаються, теж "досить далекобійні".

Аналітик вважає, що Сунак, ймовірно, розглядає постачання в Україну крилатих ракет, у зоні досяжності яких може опинитися Кримський міст.

За словами Інгрема, єдиний реалістичний спосіб для Заходу видворити російські війська з України та знизити глобальний вплив війни — це надати Україні кращі озброєння, швидко та в достатній кількості.

У Мюнхені Сунак уникнув прямого питання про те, чи Великобританія постачатиме в Україну ракети для ударів по Криму, сказавши, що країна має право на оборону.

Крім ракет із розширеним радіусом дії, британський прем'єр також закликав союзників передати Києву сучасні танки та системи протиповітряної оборони, оскільки Україні потрібне посилення напередодні можливого наступу ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ показали, як обороняють Авдіївку під Донецьком. За спостереженнями українських захисників, російські війська покращили розвідку та стали точніше завдавати ударів. Але все ж таки ЗСУ стримують всі російські атаки.