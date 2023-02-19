Американец год удерживал силой женщину, ей удалось сбежать на заправку (видео)

Джеймс Паррильо-младший сблизился с американской во время ее путешествия по стране. Он представился чужим именем, забрал у нее кредитки, телефон и не позволял выходить из дома. Мужчину уже арестовала полиция.

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Год назад американец Джеймс Паррильо-младший похитил женщину, которая в одиночестве путешествовала по Соединенным Штатам. Он силой удерживал ее на протяжении многих месяцев, однако ей удалось сбежать. Об этом 19 февраля сообщило СNN.

Как уточняется, 57-летний мужчина познакомился со своей жертвой в Нью-Мексико на заправочной станции в феврале 2022 года. Он назвался вымышленным именем Бретт Паркер и попросил подбросить его до Аризоны. Женщина согласилась. В итоге пара стала жить вместе, однако через месяц после знакомства Паррильо забрал у своей сожительницы мобильный телефон, кредитные карты и запрещал ей выходить из дома.

Как стало известно, американец вместе со своей жертвой переезжали из города в город почти год.

[ + – ] Джеймс Паррильо-младший после задержания

Однако женщине удалось сбежать от своего похитителя. 7 февраля она добралась до автозаправочной станции в Нью-Джерси, вбежала внутрь и закрыла дверь за замок.

Владелец заправки Бобби Мадаан рассказал журналистам, что услышал крики из своего кабинета. Выйдя, он увидел женщину в шоковом состоянии в слезах. На ее шее виднелись следы. Одета она была только в шорты и тонкую рубашку, хотя на улице был мороз, на ногах у нее не было обуви.

Паррильо пытался преследовать женщину, однако увидев, что дверь на заправку закрыта, быстро удалился.

Позже полиция арестовала мужчину. Его обвиняют в похищении и незаконном удерживании человека.

Напомним, в ноябре 2022 года группа неизвестных открыла огонь по людям возле бара в Филадельфии, США. В результате шутинга девять человек получили ранения.