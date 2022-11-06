Стрельба в Филадельфии: группа неизвестных открыла огонь по людям возле бара

В результате шутинга в американском штате Пенсильвания девять человек получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.

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Вечером 5 ноября группа неизвестных открыла огонь по людям в Филадельфии в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на департамент полиции города.

Как уточняется, инцидент произошел около 23:00 по местному времени возле бара в районе Кенсингтон.

Несколько подозреваемых вышли из автомобиля и открыли огонь по толпе, после чего снова сели в машину и уехали в места происшествия.

В результате стрельбы пострадало девять человек, всех их доставили в местную больницу. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще семеро человек получили более легкие ранения.

По данным правоохранителей, стрельба произошла в зоне интенсивного движения прохожих.

В тот же вечер группа по борьбе с наркотиками проводила спецоперацию недалеко от места происшествия, и офицеры из группы услышали прозвучавшие выстрелы.

В настоящее время полиция пытается установить вероятные мотивы шутинга.

"Возможно, они увидели кого-то, кого хотели застрелить, вышли из транспортного средства и просто начали стрелять по группе находившихся там людей", –– прокомментировал журналистам первый заместитель комиссара Джон Стенфорд из департамента полиции Филадельфии.

По его словам, полиция изъяла как минимум 40 баллистических доказательств стрельбы.

"Мы попытаемся собрать видео и, надеюсь, сможем получить дополнительную информацию, а также записи с камер видеонаблюдения, которые могут помочь нам определить, кто ответственен за это", –– уточнил Стенфорд.

Напомним, 24 мая 18-летний Сальвадор Роландо Рамос застрелил 19 детей и двух взрослых в начальной школе "Робб" в небольшом городе Ювальде в штате Техас. Это крупнейший массовый шутинг со времен трагедии в начальной школе Сэнди Хук десятилетней давности, когда погибли 20 детей и 6 сотрудников школы.

Ранее Фокус разбирался в том, почему происходят массовые убийства. Так, в марте 2021 года имели место сразу несколько шутингов в разных американских штатах.