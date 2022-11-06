Стрілянина у Філадельфії: група невідомих відкрила вогонь по людях біля бару

Унаслідок шутингу в американському штаті Пенсільванія дев'ятеро людей отримали поранення. Двоє з них перебувають у критичному стані.

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Увечері 5 листопада група невідомих відкрила вогонь по людях у Філадельфії в американському штаті Пенсільванія. Про це повідомляє видання CNN із посиланням на департамент поліції міста.

Як уточнюється, інцидент стався приблизно о 23:00 за місцевим часом біля бару в районі Кенсінгтон.

Декілька підозрюваних вийшли з автомобіля і відкрили вогонь по натовпу, після чого знову сіли в машину і поїхали в місця події.

Унаслідок стрілянини постраждало дев'ять осіб, усіх їх доправили до місцевої лікарні. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані, ще семеро людей отримали легші поранення.

За даними правоохоронців, стрілянина сталася у зоні інтенсивного руху перехожих.

Того ж вечора група з боротьби з наркотиками проводила спецоперацію недалеко від місця події, й офіцери з групи почули постріли, що пролунали.

Наразі поліція намагається встановити ймовірні мотиви шутингу.

"Можливо, вони побачили когось, кого хотіли застрелити, вийшли з транспортного засобу і просто почали стріляти по групі людей, котрі знаходилися там", — прокоментував журналістам перший заступник комісара Джон Стенфорд із департаменту поліції Філадельфії.

За його словами, поліція вилучила щонайменше 40 балістичних доказів стрілянини.

"Ми спробуємо зібрати відео і, сподіваюся, зможемо отримати додаткову інформацію, а також записи з камер відеоспостереження, які можуть допомогти нам визначити, хто відповідальний за це", – уточнив Стенфорд.

Нагадаємо, 24 травня 18-річний Сальвадор Роландо Рамос застрелив 19 дітей та двох дорослих у початковій школі "Робб" у невеликому місті Ювальді у штаті Техас. Це найбільший масовий шутинг із часів трагедії у початковій школі Сенді Хук десятирічної давності, коли загинули 20 дітей та 6 співробітників школи.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому відбуваються масові вбивства. Так, у березні 2021 року сталися одразу кілька шутингів у різних американських штатах.