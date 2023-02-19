Американець рік утримував силоміць жінку, їй вдалося втекти на заправку (відео)

Джеймс Паррільо-молодший зблизився з американською під час її подорожі країною. Він представився чужим ім'ям, забрав у неї кредитки, телефон і не дозволяв виходити з дому. Чоловіка вже заарештувала поліція.

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Рік тому американець Джеймс Паррільо-молодший викрав жінку, яка на самоті подорожувала Сполученими Штатами. Він силоміць утримував її протягом багатьох місяців, проте їй вдалося втекти. Про це 19 лютого повідомило СNN.

Як уточнюється, 57-річний чоловік познайомився зі своєю жертвою у Нью-Мексико на заправній станції у лютому 2022 року. Він назвався вигаданим ім'ям Бретт Паркер і попросив підкинути його до Арізони. Жінка погодилася. У результаті пара почала жити разом, проте через місяць після знайомства Паррільо забрав у своєї співмешканки мобільний телефон, кредитні картки та забороняв їй виходити з дому.

Як стало відомо, американець разом зі своєю жертвою переїжджали з міста до міста майже рік.

[ + – ] Джеймс Паррільо-молодший після затримання

Однак жінці вдалося втекти від свого викрадача. 7 лютого вона дісталася автозаправної станції в Нью-Джерсі, вбігла всередину і зачинила двері за замок.

Власник заправки Боббі Мадаан розповів журналістам, що почув крики зі свого кабінету. Вийшовши, він побачив жінку в шоковому стані у сльозах. На її шиї виднілися сліди. Одягнена вона була лише в шорти і в тонку сорочку, хоча на вулиці був мороз, на ногах у неї не було взуття.

Паррільйо намагався переслідувати жінку, проте побачивши, що двері на заправку зачинені, швидко пішов.

Пізніше поліція заарештувала чоловіка. Його звинувачують у викраденні та незаконному утриманні людини.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року група невідомих відкрила вогонь по людях біля бару у Філадельфії, США. Внаслідок шутингу дев'ятеро людей отримали поранення.