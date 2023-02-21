$250 млн за 4 года: СМИ оценили доходы Пригожина в Африке и на Ближнем Востоке
Речь идет о трех компаниях "Евро полис", "М Инвест" и "Меркурий", которые занимаются добычей ресурсов. Евгений Пригожин, по данным СМИ, получал прибыль несмотря на международные санкции.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин за четыре года заработал 250 млн долларов от деятельности связанных с ним компаний, которые занимаются добычей нефти, газа, алмазов и золота в странах Африки и Ближнего Востока. Об этом 21 февраля сообщили журналисты Financial Times.
В материале расследования сказано, что такая сумма прибыли озвучена на основе анализа финансовых отчетов таких компаний, как "Евро полис", "М Инвест" и "Меркурий" до последней доступной даты — 21 декабря 2022. Отмечается, что санкции, которые были введены против Пригожина с декабря 2016 года, не помешали российскому олигарху заработать сотни миллионов в Судане, Сирии и других странах Африки и Азии.
В частности журналисты обратили внимание на отчетность компании "Евро полис". В 2018 году правительство США наложило санкции на деятельность компании в Сирии, которая получила контракт на добычу ¼ всего газа и нефти на отвоеванной у ИГИЛ с помощью наемников ЧВК "Вагнер" для Башара Асада территории страны. Изучение отчетов компании показало, что санкции имели ограниченный эффект, так как в 2020 году "Евро полис" продолжала генерировать продажи ресурсов на 134 млн долларов. При этом чистая прибыль составила 90 млн долларов. Это составляло 180% рентабельности акционерного капитала, который был репатриирован в Россию, отметили журналисты.
Обороты других компаний Пригожина значительно меньше, тем не менее, например, компания по добыче золота в Судане "М Инвест" несмотря на санкции США похвасталась 2,6 млн долларов прибыли, полученной в 2021 году.
Другие компании, название которых не приводятся, отгрузили большое количество промышленного оборудования предприятиям в Судане и ЦАР, связанными с ЧВК "Вагнер". Сумма прибыли составила более 6 млн долларов.
И наконец компания "Меркурий", работающая в нефтегазовом секторе в Сирии, несмотря на санкционные ограничения ЕС с 2021 года умудрилась за три года заработать 67 млн долларов. Однако впоследствии отчиталась "о нулевой прибыли", пишет Financial Times.
В завершение журналисты уточнили, что доходы и прибыли, указанные в отчетах, были переведены из рублей в доллары по текущему курсу. Вместе с тем в материале не учли ту прибыль Пригожина, которую он получил непосредственно в России.
Напомним, что 20 января Министерство финансов США заявило о намерении объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В своих комментариях относительно наложенных санкций на ЧВК Пригожина он заявил, что деятельность "вагнеровцев" ни под один из критериев не подпадает