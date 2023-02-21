$250 млн за 4 роки: ЗМІ оцінили доходи Пригожина в Африці та на Близькому Сході

Йдеться про три компанії "Євро поліс", "М Інвест" та "Меркурій", які займаються видобутком ресурсів. Євген Пригожин, за даними ЗМІ, отримував прибуток, незважаючи на міжнародні санкції.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин за чотири роки заробив 250 млн доларів від діяльності пов'язаних з ним компаній, що займаються видобутком нафти, газу, алмазів та золота у країнах Африки та Близького Сходу. Про це 21 лютого повідомили журналісти Financial Times.

У матеріалі розслідування сказано, що така сума прибутку озвучена на основі аналізу фінансових звітів таких компаній, як "Євро поліс", "М Інвест" та "Меркурій" до останньої доступної дати — 21 грудня 2022 року. Зазначається, що санкції, які були введені проти Пригожина з грудня 2016 року не завадили російському олігарху заробити сотні мільйонів у Судані, Сирії та інших країнах Африки та Азії.

Зокрема, журналісти звернули увагу на звітність компанії "Євро поліс". У 2018 році уряд США наклав санкції на діяльність компанії в Сирії, яка отримала контракт на видобуток всього газу та нафти на відвойованій у ІДІЛ за допомогою найманців ПВК "Вагнер" для Башара Асада території країни. Вивчення звітів компанії показало, що санкції мали обмежений ефект, оскільки у 2020 році Євро поліс продовжувала генерувати продажі ресурсів на 134 млн доларів. При цьому чистий прибуток склав 90 млн доларів. Це становило 180% рентабельності акціонерного капіталу, репатрійованого до Росії, зазначили журналісти.

Обороти інших компаній Пригожина значно менші, проте, наприклад, компанія з видобутку золота в Судані "М Інвест" незважаючи на санкції США, похвалилася 2,6 млн доларів прибутку, отриманого в 2021 році.

Інші компанії, назва яких не наводяться, відвантажили велику кількість промислового обладнання підприємствам у Судані та ЦАР, пов'язаних із ПВК "Вагнер". Сума прибутку склала понад 6 млн. доларів.

І нарешті компанія "Меркурій", яка працює в нафтогазовому секторі в Сирії, незважаючи на санкційні обмеження ЄС з 2021 року примудрилася за три роки заробити 67 млн. доларів. Однак згодом відзвітувала "про нульовий прибуток", пише Financial Times.

На завершення журналісти уточнили, що доходи та прибутки, зазначені у звітах, були переведені з рублів у долари за поточним курсом. Водночас у матеріалі не врахували той прибуток Пригожина, який він отримав у Росії.

Нагадаємо, що 20 січня Міністерство фінансів США заявило про намір оголосити ПВК "Вагнер" терористичною організацією. У своїх коментарях щодо накладених санкцій на ПВК Пригожина він заявив, що діяльність "вагнерівців" під жоден із критеріїв не підпадає