Срывала с себя кожу ногтями: блогерша поплатилась за попытку повторить фееричный образ Doja Cat

В погоне за популярностью Хейли Калил облепила себя стразами с ног до головы, но не предвидела, что клей будет таким жгучим.

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Американская рэп-исполнительница, известная под псевдонимом Doja Cat (реальное имя — Амала Дламини), произвела фурор на Парижской неделе моды, когда выступила в качестве модели на показе модного дома Schiaparelli. Ее тело было полностью покрыто красной краской, блестками и 30 тыс. камнями Сваровски, создавая захватывающий образ. Об этом сообщает издание Unilad.

Блогер и модный инфлюенсер Хейли Калил была настолько впечатлена выступлением певицы, что решила повторить подобный образ на вечеринке, организованной изданием Vogue в рамках Недели высокой моды в Нью-Йорке. Она потратила девять часов на нанесение камней Сваровски и клея на свое тело, создавая образ двойника Doja Cat.

[ + – ] Блогерша повторила образ популярной артистки Фото: Abaca Press / Alamy Stock Photo [ + – ] Блогерша повторила образ популярной артистки Фото: Abaca Press / Alamy Stock Photo

На самом мероприятии Калил смогла удивить всех этим ярким образом, но снять костюм было невероятно трудно. В ролике в соцсети TikTok блогерша поделилась своими ощущениями и процессом очищения кожи после съемки. Она жаловалась на жуткий зуд и боль, которые испытывала при попытке снять камни и клей.

"Теперь я не знаю, как убрать ЭТО с моего тела. Я покрыла себя 30 тыс. стразов, и они так чешутся! Боже, как больно! Зачем я вообще делаю такие вещи? Зачем я приклеила их так близко к глазам? Надеюсь, у моего дерматолога нет TikTok", — комментировала попытки снять с себя "жгучий" костюм Калил.

В конце концов она решила принять душ, чтобы помочь камням отклеиться, но это было также очень болезненно.

Несмотря на все трудности Хейли Калил нашла положительные моменты в этом опыте. Она считает этот образ своим любимым, а процесс удаления камней и клея был похож на глубокую очистку кожи.

Фото: Abaca Press / Alamy Stock Photo

"Моя кожа никогда не была такой нежной!", — заявила блогерша.

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