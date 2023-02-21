Зривала із себе шкіру нігтями: блогерка заплатила за спробу повторити феєричний образ Doja Cat

У гонитві за популярністю Гейлі Каліл обліпила себе стразами з ніг до голови, але не передбачала, що клей буде таким пекучим.

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Американська репвиконавиця, відома під псевдонімом Doja Cat (реальне ім'я — Амала Дламіні), викликала фурор на Паризькому тижні моди, коли виступила як модель на показі модного дому Schiaparelli. Її тіло було повністю вкрите червоною фарбою, блискітками та 30 тис. стразів Сваровські, створюючи захопливий образ. Про це повідомляє видання Unilad.

Блогерка та модна інфлюенсерка Гейлі Каліл була настільки вражена виступом співачки, що вирішила повторити подібний образ на вечірці, організованій виданням Vogue у межах Тижня високої моди в Нью-Йорку. Вона витратила дев'ять годин на нанесення каменів Сваровскі та клею на своє тіло, створюючи образ двійника Doja Cat.

[ + – ] Блогерка повторила образ популярної артистки Фото: Abaca Press / Alamy Stock Photo [ + – ] Блогерка повторила образ популярної артистки Фото: Abaca Press / Alamy Stock Photo

На заході Каліл змогла здивувати всіх цим яскравим образом, але зняти костюм було неймовірно важко. У ролику в соцмережі TikTok блогерка поділилася своїми відчуттями та процесом очищення шкіри після зйомки. Вона скаржилася на моторошний свербіж і біль, які відчувала під час спроби зняти каміння та клей.

"Тепер я не знаю, як прибрати ЦЕ з мого тіла. Я покрила себе 30 тис. стразів, і вони так сверблять! Боже, як боляче! Навіщо я взагалі роблю такі речі? Навіщо я приклеїла їх так близько до очей? Сподіваюся, мій дерматолог не має TikTok", — коментувала спроби зняти із себе "пекучий" костюм Каліл.

Зрештою, вона вирішила прийняти душ, щоб допомогти стразам відклеїтися, але це було також дуже болісно.

Попри труднощі, Гейлі Каліл знайшла позитивні моменти в цьому досвіді. Вона вважає цей образ своїм улюбленим, а процес видалення каменів і клею був схожий на глибоке очищення шкіри.

Фото: Abaca Press / Alamy Stock Photo

"Моя шкіра ніколи не була такою ніжною!" — заявила блогерка.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося перше фото Леді Гаги в ролі Гарлі Квін із нового "Джокера". Кадр із фільму опублікував режисер Тодд Філліпс і сама співачка. Роль Джокера виконає Хоакін Фенікс.