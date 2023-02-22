"Сможет ли Бог простить столько насилия": Папа Римский призвал к прекращению огня в Украине

К годовщине российского вторжения Франциск призвал оставаться с "мученическим украинским народом". Он также отметил, что построенная на руинах победа никогда не будет настоящей.

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Папа Римский Франциск во время своей встречи с паломниками в среду, 22 февраля, призвал к прекращению огня в Украине и проведению мирных переговоров. Слова понтифика передает информационный портал Святого Престола Vatican News.

"Дорогие братья и сестры, послезавтра, 24 февраля, исполнится год от вторжения в Украину, год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина", — напомнил Папа Франциск, обращаясь к паломникам во время общей аудиенции.

Понтифик подчеркнул, что количество погибших, раненых, беженцев, внутренне перемещенных украинцев, разрушений, а также размер экономического и социального ущерба говорит сам за себя.

"Сможет ли Господь простить столько преступлений и столько насилия? Он — Бог мира", — прокомментировал глава католической церкви.

Он призвал оставаться рядом с "мученическим украинским народом", который продолжает страдать, а также продолжать себя спрашивать: "Было ли сделано все возможное, чтобы остановить войну?"

Папа Римский, в частности, отметил, что никакая победа не может быть "построена на руинах".

"Построенная на руинах победа никогда не будет настоящей", — подчеркнул он.

Среди прочего, понтифик обратился к тем, кто "имеет власть над странами", чтобы они приложили усилия для "завершения конфликта", добились прекращения огня и начали мирные переговоры.

Напомним, 5 февраля глава Ватикана выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Понтифик рассказал, что ранее планировал поездку к лидерам воюющих государств, но встреча не состоялась.