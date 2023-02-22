"Чи зможе Бог пробачити стільки насильства": Папа Римський закликав до припинення вогню в Україні

До роковин російського вторгнення Франциск закликав залишатися з "страдальним українським народом". Він також зазначив, що збудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою.

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Папа Римський Франциск під час своєї зустрічі з паломниками у середу, 22 лютого, закликав до припинення вогню в Україні та проведення мирних переговорів. Слова понтифіка повідомляє інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.

"Дорогі брати та сестри, післязавтра, 24 лютого, виповниться рік після вторгнення в Україну, рік з початку цієї абсурдної та жорстокої війни, сумна річниця", — нагадав Папа Франциск, звертаючись до паломників під час спільної аудієнції.

Понтифік підкреслив, що кількість загиблих, поранених, біженців, внутрішньо переміщених українців, руйнувань, а також розмір економічної та соціальної шкоди говорить сама за себе.

"Чи зможе Господь пробачити стільки злочинів та стільки насильства? Він — Бог миру", — прокоментував глава католицької церкви.

Він закликав залишатися поруч із "страдальним українським народом", який продовжує мучитись, а також продовжувати себе запитувати: "Чи було зроблено все можливе, щоб зупинити війну?"

Папа Римський, зокрема, зазначив, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах".

"Побудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою", — наголосив він.

Серед іншого, понтифік звернувся до тих, хто "має владу над країнами", щоб вони доклали зусиль для "завершення конфлікту", домоглися припинення вогню та розпочали мирні переговори.

Нагадаємо, 5 лютого глава Ватикану висловив готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Понтифік розповів, що раніше планував поїздку до лідерів держав, що воювали, але зустріч не відбулася.