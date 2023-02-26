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В РФ на федеральной трассе столкнулись 42 автомобиля: дорога на Москву перекрыта

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Фото: Фонтанка | В ДТП на федереальной трассе "Нева" попало 42 машины

В результате масштабной аварии, по последним данным, погиб один человек и еще пятеро получили различные травмы. ДТП произошло после того, как два грузовика столкнулись на заснеженной дороге.

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В России произошла массовая ДТП, столкнулись 42 автомобиля. Один человек погиб, пятеро получили травмы и были госпитализированы. Предварительно, все началось со столкновения двух грузовиков на заснеженной федеральной трассе М-11 "Нева", после в них начали въезжать легковые машины. Пробка растянулась на несколько километров. Трасса на Москву заблокирована. Об этом пишет "Фонтанка".

Массовое ДТП на произошло в 11.20. Работу спасательных служб усложняет сильный снегопад и метель, к тому же из одного из грузовиков выливается битум.

"На трассе М-11 образовалась пробка протяженностью километра четыре. Ситуацию усугубляет то, что грузовикам не развернуться. Сейчас значится уже 42 автомобиль-участник ДТП. Идет оформление документов, это займет много времени, потому что участников ДТП много", — сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Новгородской области. Пока всех участников ДТП автоинспекторы не оформят, трассу не откроют.

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Фото: Фонтанка
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Фото: Фонтанка
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Фото: Фонтанка
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Движение по федеральной трассе по направлению в Москву перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Объезд организовали по другим дорогам, но теперь и там образовались пробки. Потому что те дороги также не очищены от снега.

Примечательно, но большинство попавших в ДТП машин – на московских номерах, как сообщают очевидцы.

Напомним, два дня назад в Санкт-Петербурге произошел инцидент. Мужчина расстрелял из обреза сотрудника ОМОНа в центре города. 24 февраля, опасаясь несогласованных акций протеста в годовщину военного вторжения в Украину, местные власти отправили в центр Питера больше отрядов силовиков, чем обычно.