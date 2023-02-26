В РФ на федеральній трасі зіткнулися 42 автомобілі: дорогу на Москву перекрито

Унаслідок масштабної аварії, за останніми даними, загинула одна людина і ще п'ятеро отримали різні травми. ДТП сталася після того, як дві вантажівки зіткнулися на засніженій дорозі.

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У Росії сталася масова ДТП, зіткнулися 42 автомобілі. Одна людина загинула, п'ятеро отримали травми та були госпіталізовані. Попередньо все почалося із зіткнення двох вантажівок на засніженій федеральній трасі М-11 "Нева", після чого в них почали в'їжджати легкові машини. Затор розтягнувся на кілька кілометрів. Трасу на Москву заблоковано. Про це пише "Фонтанка".

Масова ДТП сталася об 11:20. Роботу рятувальних служб ускладнює сильний снігопад і хуртовина, до того ж, з однієї з вантажівок виливається бітум.

"На трасі М-11 утворився затор протяжністю кілометри чотири. Ситуацію посилює те, що вантажівкам не розвернутися. Зараз значиться вже 42 автомобілі-учасники ДТП. Триває оформлення документів, це займе багато часу, тому що учасників ДТП багато", — повідомила пресслужба ДІБДР УМВС Росії по Новгородській області. Поки всіх учасників ДТП автоінспектори не оформлять, трасу не відкриють.

Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка

Рух федеральною трасою у напрямку Москви перекрито, на трасі утворився багатокілометровий затор. Об'їзд організували іншими дорогами, але тепер і там утворилися затори. Тому що дороги також не очищені від снігу.

Цікаво, але більшість машин, що потрапили в ДТП, — на московських номерах, як повідомляють очевидці.

Нагадаємо, два дні тому в Санкт-Петербурзі стався інцидент. Чоловік розстріляв з обрізу співробітника ОМОНу в центрі міста. 24 лютого, побоюючись неузгоджених акцій протесту в річницю військового вторгнення в Україну, місцева влада відправила в центр Пітера більше загонів силовиків, ніж зазвичай.