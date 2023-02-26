"Запрещенная" вечеринка: в РФ детский праздник проходил под песню Сердючки (видео)

Аниматоры в костюмах персонажей "Хагги Вагги" развлекали гостей мероприятия под композицию "Гуляночка", в которой есть строчка "Ще не вмерла Україна".

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В Липецкой области, в городе Грязи прошла необычная для российской реальности вечеринка. На детском празднике гостей развлекали аниматоры в костюмах персонажей Хагги Вагги, запрещенных в РФ, под песню "Гуляночка" Верки Сердючки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечеринка прошла в местном кафе "Виктория", анимацией занималась местная компания "Праздник детства".

[ + – ] Детский праздник в Липецкой области

Менеджер фирмы уже сообщила, что будет разбираться в произошедшем и со словами из песни Верки Сердючки она категорически не согласна.

Примечательно, но в самом Липецке на гуляниях, посвященных Масленице, чучело Хагги Вагги спалили из огнемета.

Ранее из-за этой же песни, в которой есть слова "Ще не вмерла Україна", пришлось объясняться организаторам дискотеки во временно оккупированной Ялте.

Напомним, украинский артист и шоумен Андрей Данилко, который выступает на сцене под псевдонимом Верка Сердючка, ранее попал в черный список РФ и ему запрещено посещать эту страну ближайшие 50 лет.

На это Данилко отреагировал с юмором, сказав, что в возрасте 98 лет вернется в Москву и пойдет "искать могилу Путина".

А игрушки-монстры Хагги Вагги (англ. – Huggy Wuggy) начали массово изымать из продажи в России, потому что якобы в них выявили повышенное содержание фенола, который может вызвать аллергическую реакцию.

Правда, против игрушек выступали даже депутаты Госдумы. Парламентарий Татьяна Буцкая сравнила игрушки с ананасом, который россияне "не могут усвоить". Депутат призвала отказаться от иностранной культуры при воспитании детей, в том числе от чужеродных игрушек-монстров.

Также Хагги Вагги радужной расцветки обвиняли в пропаганде ЛГБТ.

Напомним, Хагги Вагги (от англ. to hug — обнимать) носит главный злодей компьютерной игры Poppy Playtime. По сюжету, он охотится за игроком — бывшим сотрудником фабрики игрушек, после того, как ожил во время аварии. Если Хагги Вагги догонит, то будет до смерти.

В 2022 году Хагги Вагги стал самой популярной мягкой игрушкой.