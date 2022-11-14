Танцевали под Сердючку: в Ялте оккупанты заставили извиниться организатора дискотеки (видео)

Женщина, организовавшая дискотеку, записала видео, где попросила прощения за такой репертуар. Она сказала, что песню поставила, чтобы порадовать людей.

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Во временно оккупированной Ялте местные жители на центральной набережной танцевали под песню Андрея Данилки "Гуляночка" (Ще не вмерла Украина) и громко напевали слова песни, что не понравилось местным "властям". Позже организатор дискотек записала видео, где просила прощения за репертуар с украинскими песнями. Видео с дискотекой публикуют местные Telegram-каналы.

Российские журналисты пишут, что женщину, которая устроила дискотеку на ялтинской набережной, зовут Валентина Ивановна. На записи она рассказала, что она поставила эту песню не специально, а чтобы порадовать людей.

"Дорогие россияне, простите меня. Я вас всех люблю. Я не специально ее поставила. Хотела порадовать людей дискотекой", — сказала на камеру Валентина Ивановна и пожелала скорейшей победы "российским сыновьям".

Комментарии "властей" города

Между тем "глава администрации" Ялты Янина Павленко прокомментировала случай на городской набережной и отметила, что к организаторам дискотеки якобы нет никаких претензий. По ее словам в Крыму три "государственных языка" — русский, украинский и крымскотатарский, которые якобы могут свободно звучать на свадьбах и других увеселительных мероприятиях.

"Есть, конечно, вопрос к репертуару – насколько уместна сердючковская "щеневмерла" и пляски под нее пусть останется на совести тех, кому было весело", — написала она в комментариях.

Однако Павленко все же косвенно подтвердила, что к организаторам мероприятия на набережной будут вопросы со стороны "правоохранителей". Она сообщила, что дискотека была стихийной, а репертуар не был согласован, поэтому в обстоятельствах будут разбираться полицейские.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре во время богослужения церковный хор напевал церковную песню о "пробуждении матушки-руси". Священник ПЦУ Михаил Омелян возмутился этим и отметил, что люди, находящиеся в храме и слыша песню о России, молчат в ответ.

В связи с этим в СБУ сообщили, что силовики будут изучать детали произошедшего инцидента в одном из храмов Лавры, и эта ситуация не останется без ответной реакции.