Танцювали під Сердючку: в Ялті окупанти змусили просити вибачення організатору дискотеки (відео)

Жінка, яка організувала дискотеку, записала відео, де перепросила за такий репертуар. Вона сказала, що пісню поставила, щоб порадувати людей.

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У тимчасово окупованій Ялті місцеві жителі на центральній набережній танцювали під пісню Андрія Данилка "Гуляночка (Ще не вмерла Україна)" і голосно співали слова пісні, що не сподобалося місцевій "владі". Пізніше організаторка дискотек записала відео, де просила вибачення за репертуар із українськими піснями. Відео із дискотекою публікують місцеві Telegram-канали.

Російські журналісти пишуть, що жінку, яка влаштувала дискотеку на Ялтинській набережній, звуть Валентина Іванівна. На записі вона розповіла, що поставила цю пісню не спеціально, а щоб порадувати людей.

"Дорогі росіяни, вибачте мені. Я вас усіх люблю. Я не спеціально її поставила. Хотіла порадувати людей дискотекою", — сказала на камеру Валентина Іванівна та побажала якнайшвидшої перемоги "російським синам".

Коментарі "влади" міста

Водночас "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко прокоментувала випадок на міській набережній і зазначила, що до організаторів дискотеки нібито немає жодних претензій. За її словами, в Криму три "державні мови" — російська, українська та кримськотатарська, які нібито можуть вільно звучати на весіллях та інших розважальних заходах.

"Є, звичайно, питання до репертуару — наскільки доречна сердючківська "щеневмерла", і танці під неї нехай залишиться на совісті тих, кому було весело", — написала вона в коментарях.

Проте Павленко все ж таки побічно підтвердила, що до організаторів заходу на набережній будуть питання з боку "правоохоронців". Вона повідомила, що дискотека була стихійною, а репертуар не був узгоджений, тож в обставинах розбиратимуться поліцейські.

Раніше повідомлялося, що в Києво-Печерській лаврі під час богослужіння церковний хор співав церковну пісню про "пробудження матінки-русі". Священик ПЦУ Михайло Омелян обурився цим і зазначив, що люди, які перебувають у храмі та чують пісню про Росію, мовчать у відповідь.

У зв'язку з цим у СБУ повідомили, що силовики вивчатимуть деталі інциденту в одному з храмів лаври, і ця ситуація не залишиться без реакції у відповідь.