"Заборонена" вечірка: в РФ дитяче свято проходило під пісню Сердючки (відео)

Аніматори у костюмах персонажів "Хаггі Ваггі" розважали гостей заходу під композицію "Гуляночка", в якій є рядок "Ще не вмерла Україна".

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У Липецькій області, у місті Грязі, пройшла незвичайна для російської реальності вечірка. На дитячому святі гостей розважали аніматори у костюмах персонажів Хаггі Ваггі, заборонених в РФ, під пісню "Гуляночка" Вєрки Сердючки. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Вечірка пройшла у місцевому кафе "Виктория", анімацією займалася місцева компанія "Праздник детства".

[ + – ] Дитяче свято у Липецькій області

Менеджерка фірми вже повідомила, що розбиратиметься у події і зі словами з пісні Вєрки Сердючки вона категорично не погоджується.

Цікаво, але в Липецьку на гуляннях, присвячених Масляній, опудало Хаггі Ваггі спалили з вогнемету.

Раніше через цю ж пісню, в якій є слова "Ще не вмерла Україна", довелося пояснюватися організаторам дискотеки у тимчасово окупованій Ялті.

Нагадаємо, український артист і шоумен Андрій Данилко, який виступає на сцені під псевдонімом Вєрка Сердючка, раніше потрапив до чорного списку РФ і йому заборонено відвідувати цю країну найближчі 50 років.

На це Данилко відреагував із гумором, сказавши, що у віці 98 років повернеться до Москви і піде "шукати могилу Путіна".

А іграшки-монстри Хаггі Ваггі (англ. — Huggy Wuggy) почали масово вилучати з продажу в Росії, бо нібито в них виявили підвищений вміст фенолу, який може спричинити алергічну реакцію.

Щоправда, проти іграшок виступали навіть депутати Держдуми. Парламентарка Тетяна Буцька порівняла іграшки з ананасом, який росіяни "не можуть засвоїти". Депутатка закликала відмовитися від іноземної культури під час виховання дітей, зокрема від чужорідних іграшок-монстрів.

Також Хаггі Ваггі райдужного забарвлення звинувачували у пропаганді ЛГБТ.

Нагадаємо, Хаггі Ваггі (від англ. to hug — обіймати) носить головний лиходій комп'ютерної гри Poppy Playtime. За сюжетом, він полює на гравця — колишнього співробітника фабрики іграшок, після того, як ожив під час аварії. Якщо Хаггі Ваггі наздожене, то буде до смерті.

У 2022 році Хаггі Ваггі став найпопулярнішою м'якою іграшкою.