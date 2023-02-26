Ким Чен Ын снова появился на публике с дочкой-наследницей (фото)

Ким Чжу Э в седьмой раз вышла в свет вместе с отцом и даже заложила с ним фундамент для новых домов. Государственные СМИ КНДР уже начали называть наследницу "уважаемой" и "возлюбленной".

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Ким Чен Ын продолжает пиарить свою дочь Ким Чжу Э на фоне слухов о том, что он готовит ее в преемницы. Он стал чаще обычного выходить с девочкой "в свет" и привлекать ее к участию в публичных мероприятиях. Так, на днях северокорейский лидер вместе с дочкой показательно закладывал фундамент для нового жилищного комплекса в Пхеньяне. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее Ким Чен Ын мобилизовал молодых рабочих для запуска жилищного проекта в Пхеньяне в районе Сопо и выдвинул амбициозный план по строительству 50 000 домов в столице КНДР. И это не смотря на то, что Северной Корее предсказывают очередной кризис и даже голод.

Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э приняли участие в церемонии закладки фундамента.

[ + – ] Ким Чен Ын и Ким Чжу Э закладывают фундамент Фото: Скриншот

На прошлой неделе Ким Чен Ын взял свою дочь на футбольный матч, посвященный дню рождения его покойного отца.

До этого Чжу Э посетила вместе с отцом военный парад 9 февраля и была на торжественном банкете, приуроченного к 75-летию со дня основания армии страны.

В государственных СМИ Чжу Э, которой, как предполагается, около 11 лет, начали называть "уважаемой" и "возлюбленной".

Ее дебютный выход "в свет" состоялся в ноябре прошлого года. Она присутствовала на летных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты и сопровождала отца на встречу с военными учеными и на инспекцию ракет.

До этого, никто и не подозревал о существовании Чжу Э, хотя баскетболист Дэннис Родман, посещавший КНДР, рассказывал, что его знакомили с маленькой девочкой, дочкой Ким Чен Ына.

Считается, что у Ким Чен Ына и его жены Ри Соль Джу трое детей. Также у них есть еще одна дочь и сын. Но они ни разу не появлялись на публике.

В 2021 году Ким обнародовал план строительства 50 000 новых домов в Пхеньяне к 2025 году, а государственные СМИ сообщили о завершении строительства первых 10 000 новых квартир в прошлом году, включая 80-этажный небоскреб.

Он мобилизовал рабочие отряды молодежи, называемые долгекдэ или "Ударная бригада" для строительства домов.

[ + – ] "Ударные бригады", мобилизованные для строительства домов в Пхеньяне Фото: Скриншот

План диктатор озвучил вскоре после того, как Южная Корея предупредила о том, что в КНДР будет усугубляться продовольственный кризис на фоне санкций в отношении ее программ вооружений и последствий блокировок COVID-19. Ранее официальный Сеул сообщал о всплеске смертности от голода в некоторых сельских регионах Северной Кореи.

Северная Корея не подтвердила нехватку продовольствия, но правящая партия запланировала встречу на конец февраля для обсуждения развития сельского хозяйства, назвав это "очень важной и неотложной задачей".

По словам Ким Чен Ына, новый жилищный проект станет "еще одной гордой страницей в истории молодежных движений" и символом социалистической революции и "политической борьбы" в стране.

"Это ясно докажет миру, как наше движение и борьба идут вперед и развиваются, даже перед лицом самых тяжелых испытаний и трудностей", — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что теперь девочкам и женщинам в КНДР нельзя носить имя Чжу Э. Десять лет назад то же самое касалось имени самого генсека Ким Чен Ына.

Официальные органы Северной Кореи заставляют девушек и женщин, которых зовут так же, как дочь генерального секретаря Ким Чен Ына сменить свое имя. По мнению властей КНДР, имя должно быть "зарезервировано" для высокопоставленной особы, то есть для дочери лидера страны.